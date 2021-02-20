داوران فیلم های نوجوان و موبایلی جشنواره فیلم کوتاه رضوی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، مسعود امامی، وحید گلستان و سیاوش چراغی پور مسئولیت داوری آثار ۲ بخش فیلم های نوجوانان و فیلم های موبایلی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی را برعهده گرفتند.

این رویداد سینمایی به دبیری سعید نجاتی با محوریت سیره علمی و عملی امام رضا (ع) به همت و مشارکت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان ۴ تا ۷ اسفند برگزار خواهد شد.