بدترین سقوط قیمت جهانی طلا از اوایل ژانویه تاکنون ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در پایان معاملات روز جمعه (بامداد شنبه به وقت تهران) تحت تأثیر افت ارزش دلار از سقوط به پایین‌ترین سطح ۷ ماهه بازگشت، اما به علت رشد سود اوراق قرضه آمریکا بدترین هفته از ابتدای سال تا کنون به ثبت رسید.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۳ درصد از سقوط خود را جبران کرد و به ۱,۷۸۰.۸۶ دلار رسید. قیمت این شاخص تا ۱,۷۵۹.۲۹ دلار هم پایین آمده بود. این پایین‌ترین قیمت این شاخص از ۲ جولای تا کنون است.

شاخص اسپات‌گلد این هفته ۲.۴ درصد سقوط کرد و بزرگترین افت هفتگی خود از ۸ ژانویه تا کنون را به ثبت رساند.

شاخص پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم در معاملات دیشب ۰.۱ درصد بالا آمد و به ۱,۷۷۷.۴۰ دلار بازگشت.

بار میک، رئیس استراتژی تجارت کالا در شرکت اوراق تی‌دی، گفت: افت ارزش دلار احتمالاً قیمت طلا را تقویت کرده است.

تحت تأثیر گزارش مشاغل ضعیف آمریکا، ارزش دلار در برابر ارزهای مهم جهان ۰.۳ درصد افت کرد.