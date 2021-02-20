بدون راستی آزمایی رفع تحریم ها اقدامی جدید نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری روز شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان در سنندج اظهار کرد: امیدواریم دولت در حد توان خود بخش‌های از مشکلات مردم در استان مهم و استراتژیک کردستان را حل کند.

وی افزود: پس از تحریم‌های ناجوانمردانه کشور در یک شرایط حساس و دشواری قرار داده شد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: ما به عنوان مسئول وظیفه اخلاقی، اداری و انسانی داریم که در وضعیتی که مردم گرفتار هستند به کمک آنها بیاییم.

وی افزود: توافق برجام در سال ۹۴ انجام شد و سال ۹۵ از نظر رشد اقتصادی یک سال ویژه برای ما بود و بالاترین رشد اقتصادی را در جهان داشتیم.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در سال ۹۶ رئیس جمهوری در آمریکا سر کار آمد که قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت و مشکلات بسیاری را برای مردم ایران به وجود آورد.

جهانگیری افزود: دشمنان با تحریم‌های شدید فکر می‌کردند اقتصاد ایران و کل ایران را از هم می پاشند اما جمهوری اسلامی در مقابل قدرت نمایی دشمنان هیچ وقت ضعف نشان نداده است و سرنگونی پهپاد آمریکایی یکی از این قدرت نمایی‌های جمهوری اسلامی ایران بود.

وی خاطرنشان کرد: دشمن آمریکایی با شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی قصد عرض اندام علیه جمهوری اسلامی ایران داشتند که با موشک باران عین الاسد دوباره با جواب دندان شکن ایران مواجه شدند.

ایران تنها کشوری بود که در برجام ماند

جهانگیری اظهار کرد: در جنگ اقتصادی هم پیرو منویات رهبری با تمام توان راهبرد مقاومت را پیش گرفتیم و امروز فشار حداکثری دشمنان با بن بست مواجه شد و آنها نتوانستند که اقتصاد ما را از هم بپاشند و اقتصاد کشور به حرکت رو به رشد ادامه داده است.

وی افزود: هر چند کالاهایی در کشور گران شد ولی قحطی نشد و مردم به این کالاها دسترسی داشته و دارند.

جهانگیری تصریح کرد: جمهوری اسلامی سرفراز مانده و خبری از ترامپ و تیم نژادپرستش نیست و اعتبار آمریکا در سطح بین المللی از دست رفت.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کرونایی از ورود دارو به کشورمان جلوگیری می‌کردند و خوی ضد انسانی خود را نشان دادند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود اظهار کرد: راهبرد ما هم الان مشخص است و آنها از برجام خارج شدند و تحریم‌هایی علیه ایرانیان اعمال کردند.

جهانگیری افزود: سایر اعضای برجام اعلام کردند که جبران می‌کنند و ما به احترام آنها بیش از یک سال صبر کردیم اما شرکت‌های اروپایی به جای تبعیت از کشورهایشان از دولت آمریکا تبعیت می‌کردند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: الان هم تنها راه عاقلانه برگشت آمریکایی‌ها به برجام است و در این راستا نیز رهبر معظم انقلاب فرمودند که با راستی آزمایی به برجام بر می‌گردیم چرا که ایران تنها کشوری بوده که برجام را نگه داشته است.

جهانگیری با اشاره به اینکه ایران از موضع منطق عمل کرده است و مردم هم با تاب آوری تاریخی خود این مشکلات را تحمل کردند، اظهار کرد: روزها و ماه‌های خوشی برای مردم ایران می‌بینیم و آمریکایی‌ها مجبورند به حق مردم ایران احترام بگذارند.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هدیه بزرگ رهبری به دولت بود

وی افزود: سال ۹۹ سخت‌ترین سال از لحاظ درآمد ارزی و منابع مالی در طول تاریخ پس از انقلاب بوده است اما با عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به عنوان هدیه‌ای بزرگ در اختیار دولت قرار گرفت توانستیم گلوگاه‌های اصلی را شناسایی کنیم و در تولید بنزین و گندم خودکفا شویم.

جهانگیری خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را برای تأمین داروی مورد نیاز مردم به کار گرفتیم و تا زمانی که تولید واکسن کرونا در داخل عملیاتی شود اقدام به تأمین واکسن مورد نیاز خواهیم کرد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به دغدغه‌های مردم و مسئولان کردستانی اشاره کرد و گفت: مذهب و قومیت برای مسئولیت‌ها نباید مبنای تبعیض باشد و باید قانون و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

جهانگیری افزود: باید توسعه کردستان به عنوان راهبرد جدی پیگیری شود و ظرفیت کشاورزی این استان مدنظر قرار گیرد و در این راستا کشت‌های گلخانه و آبیاری مدرن در این استان تقویت شود.

وی تاکید کرد: بسیاری از موانع در بروکراسی ادارات داخل استان گیر دارد و باید در استان رفع شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: صنایع تبدیلی کشاورزی از نیازهای کردستان است و مدیران این استان با اعتماد به بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه‌های لازم در این راستا تلاش کنند.

وی افزود: مسئله بعدی هم در خصوص زیر ساخت‌های استان کردستان است و جاده مریوان به سنندج و مرز باشماق برای ما مهم است و می‌تواند برای مردم کردستان کانون توسعه باشد.

عراقی‌ها با رسمی شدن مرز سیرانبند بانه موافقت کردند

جهانگیری در ادامه سخنان خود بر ساماندهی وضعیت کولبران تاکید کرد و گفت: زیبنده جمهوری اسلامی نیست که هم وطنانمان در مناطق مرزی کولبری کنند چون کشور فقیری نیستیم.

وی افزود: مصوب کردیم که سه هزار میلیارد تومان از درآمد دولت برای کمک به کولبران اختصاص داده شود لذا مسئولان استان کردستان باید در این خصوص تلاش بیشتری کنند.

معاون اول رئیس جمهور نسبت به عدم اجرای زنجیره فولاد در استان انتقاد کرد و گفت: باید تا پایان اسفند ماه وضعیت سهام داری آن رفع شود م دو طرحی که امروز تفاهم نامه آنها امضا شد نیز در کمترین زمان ممکن اجرا شود.

جهانگیری با ابراز خرسندی از تولید سالانه پنج تن طلا در معدن داشکسن قروه اظهار کرد: رؤسای کارخانه‌های پتروشیمی حق صادرات محصولات خام پتروشیمی را در صورتی که کارخانجات داخلی به آنها نیاز داشته باشند را ندارند و پتروشیمی کردستان هم از این امر مستثنی نیست.