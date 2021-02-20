حمایت از تولید وظیفه مهم دستگاه قضا، دولت و مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رئیسی بعدازظهر شنبه در جمع کارکنان دستگاه قضائی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسئله واگذاری طرحها به بخش خصوصی یک ضرورت است زیرا با این کار، هم بخش خصوصی توانمند میشود و هم قدرت تولید افزایش مییابد.
آیت الله رئیسی اظهار داشت: اصل خصوصی سازی مورد تأیید و تاکید است و حمایت از تولید وظیفه مهم دستگاه قضائی و دولت و مجلس است که سبب استقلال اقتصادی و بی نیاز شدن از بیگانگان و افزایش اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی و داشتن دستی پر برای مقابله با دشمنان میشود.
وی افزود: هر چه تولید در کشور افزایش یابد، قدرت کشور نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: احقاق حق و تسریع در رسیدگی به مشکلات و پروندههای مردم از مهمترین وظایف قوه قضائیه است.
وی افزود: باید مسائل مردم را با دقت و سرعت و حساسیت انجام داد و با مردم مدارا کرد و مدارا کردن تنها رفتار خوب داشتن نیست بلکه مهمترین مسئله این است که سخن آنها را شنید و با آنها با کرامت برخورد کرد.
وی با بیان اینکه مردم استان مردم بسیار خوبی هستند، گفت: باید رسیدگی به مشکلات مردم در اولویت قرار گیرد و کارشان را به موقع و دقیق و سریع انجام داد و آنها را به حقشان رساند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: حفظ حقوق عامه بسیار مهم است و ما در این استان منابع طبیعی بسیار و ذخایر بسیار داریم و دادگستری هم باید حافظ حقوق عامه باشد.
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