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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۲۰

رئیس قوه قضائیه:

حمایت از تولید وظیفه مهم دستگاه قضا، دولت و مجلس است

حمایت از تولید وظیفه مهم دستگاه قضا، دولت و مجلس است

یاسوج- رئیس قوه قضائیه حمایت از تولید را وظیفه مهم دستگاه قضا، دولت و مجلس عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رئیسی بعدازظهر شنبه در جمع کارکنان دستگاه قضائی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسئله واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی یک ضرورت است زیرا با این کار، هم بخش خصوصی توانمند می‌شود و هم قدرت تولید افزایش می‌یابد.

آیت الله رئیسی اظهار داشت: اصل خصوصی سازی مورد تأیید و تاکید است و حمایت از تولید وظیفه مهم دستگاه قضائی و دولت و مجلس است که سبب استقلال اقتصادی و بی نیاز شدن از بیگانگان و افزایش اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی و داشتن دستی پر برای مقابله با دشمنان می‌شود.

وی افزود: هر چه تولید در کشور افزایش یابد، قدرت کشور نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: احقاق حق و تسریع در رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های مردم از مهمترین وظایف قوه قضائیه است.

وی افزود: باید مسائل مردم را با دقت و سرعت و حساسیت انجام داد و با مردم مدارا کرد و مدارا کردن تنها رفتار خوب داشتن نیست بلکه مهمترین مسئله این است که سخن آنها را شنید و با آنها با کرامت برخورد کرد.

وی با بیان اینکه مردم استان مردم بسیار خوبی هستند، گفت: باید رسیدگی به مشکلات مردم در اولویت قرار گیرد و کارشان را به موقع و دقیق و سریع انجام داد و آنها را به حقشان رساند.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: حفظ حقوق عامه بسیار مهم است و ما در این استان منابع طبیعی بسیار و ذخایر بسیار داریم و دادگستری هم باید حافظ حقوق عامه باشد.

کد مطلب 5151563

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    نظرات

    • محمد IR ۱۸:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      0 0
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      تولید، بذر محبت و راستگویی بکارید تا ثمره آن انسانیت باشد
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      0 0
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      آقا تو رو خدا به وضعیت ما کارگران و کارمندان شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب رسیدگی کنید در خوزستان ، با ما قرار دادی بسته شده که با حیوون هم بسته نشده . نه مرخصی داریم نه مزایا . روزی که نیایم سرکار غیبت میخوریم ، ما آدم هستیم نمی تونیم تمال سال بیایم سرکار، برای ما که کارمند ثابت یا کار

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