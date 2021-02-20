اجرای طرح «برنامه ویژه مدرسه» در سطح مدارس لرستان

رقیه معتمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای طرح «برنامه ویژه مدرسه» در سطح دانش آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم و همچنین دوره اول متوسطه لرستان، اظهار داشت: این طرح با اعتماد به صلاحیت و توان مدرسه اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه در این راستا، دو ساعت در هفته، متناسب با نیازهای بومی و محله‌ای دانش آموزان از سوی مدیران مدارس، معلمان و شورای مدرسه، برای اجرای این طرح در نظر گرفته می‌شود، افزود: هدف از اجرای این طرح نیز پاسخگویی به نیازهای منطقه‌ای و محله‌ای، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری با بهره گیری از امکانات و فضاهای آموزشی داخل و خارج از کلاس و مدرسه و همچنین ارتقای جایگاه مدرسه در بین افکار عمومی به عنوان محور توسعه محله است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان بیان کرد: برنامه ریزی ملی ما متمرکز است اما در قالب این طرح، مدرسه و شورای مدرسه می‌توانند برنامه‌های مهارت آموزی را بر اساس ساحت‌های شش گانه تعلیم و تربیت، شامل: اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیبا شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی و فناورانه، طراحی کنند.

معتمدی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف و زمینه‌های «برنامه ویژه مدرسه» آموزش یک مهارت است، افزود: در این راستا نمونه‌هایی از این امر شامل مشاهده طبیعت، بازدید از موزه، نمایشگاه، مراکز علمی، صنعتی، تولیدی، هنری، فرهنگی، مساجد، یادمان‌های دفاع مقدس، مؤسسات اجتماعی، انجمن‌های علمی و… خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه به مدارس این امکان را می‌دهد که در طول سال، ۶۰ ساعت از زمان رسمی آموزشی خود را متناسب با نیازهای دانش آموزان و با در نظر گرفتن رویکرد فرهنگی، تربیتی و همچنین تأکیدات مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای، برنامه ریزی کنند، ادامه داد: هفته‌ای دو ساعت برای عملیاتی شدن این اهداف و برنامه پیش بینی شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان با اشاره به نقش مدیر مدرسه در راستای فعال کردن شورای معلمان و شورای مدرسه به عنوان رکن اصلی اجرای «برنامه ویژه مدرسه»، بیان داشت: در این راستا برنامه سالانه باید تنظیم و همچنین به آموزش و پرورش نیز ارائه شود.

معتمدی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین رکن ارائه کننده «برنامه ویژه مدرسه»، معلم است، تصریح کرد: همچنین نظارت و ارزشیابی چگونگی اجرای «برنامه ویژه مدرسه» هم بر عهده انجمن اولیا و مربیان مدرسه خواهد بود.