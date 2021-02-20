گره مشکلات استقلال با مهاجمش پابرجاست/ قایدی به جلسه نرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قایدی که از سیاست‌های مالی باشگاه نسبت به خودش دلخور است و در سه روز گذشته هم در تمرینات این تیم شرکت نکرد - که البته دلیل آن از سوی سرمربی آبی پوشان سرماخوردگی اعلام شده بود - امروز نیز در نشست با مدیران باشگاه حاضر نشد.

در حالی که قرار بود از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه امروز شنبه مهدی قایدی به همراه مدیر برنامه‌اش در نشستی مسئولان باشگاه حاضر تا مشکل اصلاح مبلغ قراردادش حل شود، این مهاجم جوان و بوشهری در این نشست حضور پیدا نکرد.

با اینکه قایدی ترجیح می‌دهد ابتدا مسئولان باشگاه مشکل وی را از طریق مدیر برنامه‌هایش حل کنند، اما این امکان وجود دارد که خودش نیز در نشستی که احتمالاً فردا به همین منظور تشکیل می‌شود، حضور پیدا کند.

قایدی که بر اساس آمار بهترین و تاثیرگذارترین بازیکن استقلال در دو فصل اخیر است، با قراردادی کمتر از یک میلیارد تومان در استقلال بازی می‌کند و تا دو فصل دیگر هم با آبی‌پوشان قرارداد دارد.