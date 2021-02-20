هوشمندسازی تهران برنامه محوری شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در آئین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران با اشاره به اینکه برنامه تهران هوشمند یک برنامه محوری شهرداری است که به منظور بازنگری استانداردها در حوزه شبکه و در حوزه نرم افزار به یکپارچگی نرم افزارها به ریل گذاری پرداخته است، گفت: در این برنامه به بازخورد گرفتن دائم از شهروندان اقدام کردیم و نترسیدم عیب مارا بگیرند.

وی با اشاره به هوشمند سازی سامانه ۱۳۷ گفت: شهرداری در این برنامه از مردم می‌خواهد با عکس و فیلم و ارسال موقعیت مکانی معضلات را گزارش کنند و از طریق هوشمند سازی این سامانه سعی کردیم کیفیت و کمیت خدمات را بهبود بدهیم.

فرجود با اشاره به نوآوری در توسعه خدمات و در تعامل با بخش خصوصی و قانونگرایی، اظهار داشت: شهرداری شهامت استفاده از فن آوری نوین که ریسک دارد را پذیرفته است ولو اینکه این فناوری‌ها چالش‌هایی را ایجاد کند.

وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و.. در خدمت ارائه خدمات بهتر بوده است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: تغییر فرهنگ و تحول در درون شهرداری بسیار جدی است و سعی کردیم صبور باشیم تا با همکاری بدنه و پیمانکاران آن‌را به دست بیاوریم.

فرجود با اشاره به اینکه شب گذشته در مراسم نهایی جشنواره وب و موبایل ایران در بخش سازمان‌های دولتی هم از دید مردمی و هم دید کارشناسی «سامانه تهران من» رتبه اول را کسب کرده گفت: کسب این رتبه نشان داد که این سامانه کلیدی شهرداری مورد توجه مردم و خبرگان بوده است.

وی ادامه داد: سامانه مدیریت الکترونیک شهرداری تهران که از مهمترین زیرساخت‌های شهرداری محسوب می‌شود وبا همکاری همه بخش‌های شهرداری هدفش حذف گردشگر کار دستی است و برای اولین بار به صورت آزمایشی پاکت قیمت را با امضای دیجیتال تحویل می‌گیریم.