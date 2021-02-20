به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی اسفزار پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در ۹ ماه گذشته در راستای پیگیری مشکلات مردم رایزنی‌های متعددی با وزرا و مدیران اجرایی داشته‌ایم که نمونه آن رایزنی و مکاتبات با وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت و وزیر ورزش و جوانان بوده است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به مکاتبات با وزیر بهداشت بیان‌کرد: یکی از مسائل پیگیری شده در این مکاتبات موضوع بیمارستان محلی مهر شهر بیرجند است که وزیر دستور حل مشکل به معاون خود را داد.

گلایه از طولانی شدن ساخت بیمارستان خوسف

خسروی اسفزار با گلایه از طولانی شدن روند ساخت بیمارستان خوسف ادامه داد: ۱۰ سال از زمان شروع به ساخت بیمارستان خوسف می‌گذرد که این روند طولانی با توجه به افزایش قیمت‌ها از جهات مختلف آسیب‌زا است.

وی افزود: اگر در ۱۰ سال قبل این بیمارستان با یک میلیارد تومان ساخته می‌شد، در حال حاضر برای ساخت نیاز به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس بیان‌کرد: این مشکل را نیز به وزیر بهداشت منتقل کردیم که وزیر نیز در ارجاع امر به معاون خود تصریح کرد با توجه به نیاز جدی منطقه نسبت به تسریع پروژه اقدام شود.

خسروی با اشاره به پیگیری راه‌اندازی مرکز پیوند کلیه در استان گفت: با توجه به اینکه بیماران برای این عمل نیاز به مراجعه به دیگر استان‌ها از جمله خراسان رضوی دارند و بُعد مسافت طولانی باید طی شود نظر کارشناسان امر راجع به این موضوع را نیز به وزیر انتقال دادیم.

تأکید وزیر بهداشت بر راه اندازی مرکز پیوند کلیه در استان

وی اظهار کرد: دکتر نمکی نیز در ارجاع موضوع به معاون خود دکتر جان بابایی تأکید کردند که مرکز راه اندازی شود که امیدواریم با پیگیری‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شاهد این اتفاق باشیم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به طرح مجلس در زمینه تعالی جمعیت و یک فوریتی آن، بیان‌کرد: اگر در زمینه فرزندآوری و افزایش جمعیت مردم را تشویق نکرده و زیرساخت‌ها را آماده نکنیم در آینده حتی با کاهش جمعیت رو به رو خواهیم شد.

خسروی خطاب به خبرنگاران گفت: از جواب‌های سربالای مسئولان خسته نشوید و از آنان بپرسید چرا مشوق‌های مصوب شده در دولت‌های قبل در زمینه افزایش جمعیت اجرایی نمی‌شود.

پیشنهاد افزایش وام ازدواج در لایحه بودجه

وی اظهارکرد: در زمینه ترغیب جوانان به تشکیل خانواده، وام ازدواج برای هر یک از زوجین در لایحه بودجه ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است که باید منتظر تصویب آن در صحن علنی مجلس باشیم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به موضوع گرانی مسکن، بیان‌کرد: یکی از علت‌های گرانی مسکن عدم عرضه خانه‌های خالی برای فروش و یا اجاره است که در راستای حل این مشکل مجلس طرح مالیات بر خانه‌های خالی را پیگیری کرد.

خسروی مصوبه اقدام راهبردی در خصوص لغو تحریم‌ها را مهمترین اقدام مجلس در ۹ ماه گذشته دانست و یادآور شد: در حال حاضر قول و وعده‌های آمریکایی‌ها کفایت نمی‌کند و تحریم‌ها باید در عرصه عمل لغو و ما آن را راستی آزمایی کنیم.

وی در موضوع زمین‌های پادگان بیرجند گفت: این موضوع حدود ۱۲- ۱۳ سال است که مطرح شده و مشکل آن لاینحل باقی مانده است و پیگیر نوشتن یک نامه و مکاتبه خدمت مقام معظم رهبری در این زمینه هستیم تا گره این کار باز شود.