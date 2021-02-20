جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم توجه دولت به توسعه ظرفیت‌های پتروپالایشگاهی گفت: تکمیل زنجیره ارزش و پایان خام فروشی نفت ضرورتی بسیار مهم و خواسته مقام معظم رهبری در چند سال گذشته بوده است. حمایت از طرح‌های پتروپالایشگاهی و توسعه ظرفیت‌های این بخش قدمی در راستای مقابله با خام فروشی نفت می‌باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا کار ارزشمندی که در مجلس دهم صورت گرفت، تشویق به سرمایه‌گذاری در توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی بود. این موضوع در قالب طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به تصویب مجلس دهم رسیده است.

نماینده مردم شیراز با بیان اینکه صندوق توسعه ملی باید تصمیم گیری درباره اعطای تنفس خوراک به واحدهای پتروپالایشگاهی را در اولویت قرار دهد، گفت: بر اساس این طرح مقرر شده که به طرح‌های سرمایه‌گذاری ساخت پتروپالایشگاه از محل منابع صندوق توسعه ملی، تنفس خوراک داده شود. در حال حاضر بیش از یک سال از تصویب و ابلاغ قانون می‌گذرد ولی صندوق توسعه ملی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

وی در ادامه افزود: افزایش ظرفیت‌های پتروپالایشگاهی درآمدهای ارزی فراوانی برای کشور دارد و تحریم‌های نفتی را به طور کامل خنثی می‌کند. صندوق توسعه ملی باید از طرح‌های پتروپالایشگاهی حمایت کند. در غیر این صورت کشور مسیر خام فروشی نفت را ادامه خواهد داد.

قادری در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهد کرد. صندوق توسعه ملی هرچه سریع‌تر باید جلسه‌ای در این خصوص تشکیل دهد و در یک برنامه‌ریزی دقیق زمانی به طرح‌های برگزیده پتروپالایشگاهی تنفس خوراک دهد.