  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۵۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

صندوق توسعه زودتر تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها را تعیین تکلیف کند

صندوق توسعه زودتر تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها را تعیین تکلیف کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: صندوق توسعه ملی باید تصمیم گیری درباره اعطای تنفس خوراک به واحدهای پتروپالایشگاهی را در اولویت قرار دهد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم توجه دولت به توسعه ظرفیت‌های پتروپالایشگاهی گفت: تکمیل زنجیره ارزش و پایان خام فروشی نفت ضرورتی بسیار مهم و خواسته مقام معظم رهبری در چند سال گذشته بوده است. حمایت از طرح‌های پتروپالایشگاهی و توسعه ظرفیت‌های این بخش قدمی در راستای مقابله با خام فروشی نفت می‌باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا کار ارزشمندی که در مجلس دهم صورت گرفت، تشویق به سرمایه‌گذاری در توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی بود. این موضوع در قالب طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به تصویب مجلس دهم رسیده است.

نماینده مردم شیراز با بیان اینکه صندوق توسعه ملی باید تصمیم گیری درباره اعطای تنفس خوراک به واحدهای پتروپالایشگاهی را در اولویت قرار دهد، گفت: بر اساس این طرح مقرر شده که به طرح‌های سرمایه‌گذاری ساخت پتروپالایشگاه از محل منابع صندوق توسعه ملی، تنفس خوراک داده شود. در حال حاضر بیش از یک سال از تصویب و ابلاغ قانون می‌گذرد ولی صندوق توسعه ملی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

وی در ادامه افزود: افزایش ظرفیت‌های پتروپالایشگاهی درآمدهای ارزی فراوانی برای کشور دارد و تحریم‌های نفتی را به طور کامل خنثی می‌کند. صندوق توسعه ملی باید از طرح‌های پتروپالایشگاهی حمایت کند. در غیر این صورت کشور مسیر خام فروشی نفت را ادامه خواهد داد.

قادری در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهد کرد. صندوق توسعه ملی هرچه سریع‌تر باید جلسه‌ای در این خصوص تشکیل دهد و در یک برنامه‌ریزی دقیق زمانی به طرح‌های برگزیده پتروپالایشگاهی تنفس خوراک دهد.

کد مطلب 5151584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      0 1
      پاسخ
      طرح مجلس برای پتروپالایشگاهها و تنفس خوراک طرحی کارآمد و موثر می باشد، اگر صندوق توسعه ملی قادر به تامین مالی تنفس خوراک نیست از طریق بودجه برای تامین مالی تنفس خوراک ردیف اعتباری قرار دهیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها