۳۷۰ کیلومتر از جاده های مازندران برفروبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نجفی اظهار داشت: با توجه به ورود توده هوای سرد به کشور در طی ۴۸ ساعت گذشته و بارش برف در مناطق برفگیر و کوهستانی، ۳۷۰ کیلومتر از جاده‌های برفگیر استان توسط راهداران برفروبی شد.

وی گفت: این اداره کل به منظور حفظ ایمنی جاده‌ها و تردد روان وسایل نقلیه و جلوگیری از بروز سوانح رانندگی با کلیه امکانات و اکیپ‌های راهداری خود آمادگی کامل برای عملیات راهداری را دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۳۳ اکیپ راهداری در قالب ۲۵۰ ماشین و ۳۵۰ راهدار در محورهای مواصلاتی استان در حال اجرای عملیات راهداری زمستانی هستند.

نجفی خاطر نشان ساخت: با توجه به ورود توده هوای سرد به کشور طی ۴۸ ساعت گذشته و بارش برف در مناطق برفگیر و کوهستانی ،۳۷۰ کیلومتر از جاده‌های برفگیر استان توسط راهداران برفروبی شد.

وی ادامه داد: محور سوادکوه به طول ۳۰ کیلومتر طی ۴ مرحله و۸۰ تن شن و نمک مصرفی، محور هراز به طول ۱۰۰ کیلومتر در طی ۵ مرحله ۲۰۰ تن شن و نمک مصرفی، محور کندوان به طول ۴۰ کیلومتر طی پنج مرحله ۲۵۰ تن شن و نمک مصرفی و محورهای کوهستانی شهرستان نور به طول ۸۰ کیلومتر و ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی این شهرستان با ۱۰۰ تن شن و نمک مصرفی از جمله مناطقی بودند که عملیات برفروبی در آنها انجام پذیرفت.