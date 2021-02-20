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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۱۵

مدیرکل راهداری مازندران:

۳۷۰ کیلومتر از جاده های مازندران برفروبی شد

۳۷۰ کیلومتر از جاده های مازندران برفروبی شد

ساری- مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای مازندران از برفروبی ۳۷۰ کیلومتر از جاده های برفگیر استان طی ۴۸ ساعت گذشته توسط راهداران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نجفی اظهار داشت: با توجه به ورود توده هوای سرد به کشور در طی ۴۸ ساعت گذشته و بارش برف در مناطق برفگیر و کوهستانی، ۳۷۰ کیلومتر از جاده‌های برفگیر استان توسط راهداران برفروبی شد.

وی گفت: این اداره کل به منظور حفظ ایمنی جاده‌ها و تردد روان وسایل نقلیه و جلوگیری از بروز سوانح رانندگی با کلیه امکانات و اکیپ‌های راهداری خود آمادگی کامل برای عملیات راهداری را دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۳۳ اکیپ راهداری در قالب ۲۵۰ ماشین و ۳۵۰ راهدار در محورهای مواصلاتی استان در حال اجرای عملیات راهداری زمستانی هستند.

نجفی خاطر نشان ساخت: با توجه به ورود توده هوای سرد به کشور طی ۴۸ ساعت گذشته و بارش برف در مناطق برفگیر و کوهستانی ،۳۷۰ کیلومتر از جاده‌های برفگیر استان توسط راهداران برفروبی شد.

وی ادامه داد: محور سوادکوه به طول ۳۰ کیلومتر طی ۴ مرحله و۸۰ تن شن و نمک مصرفی، محور هراز به طول ۱۰۰ کیلومتر در طی ۵ مرحله ۲۰۰ تن شن و نمک مصرفی، محور کندوان به طول ۴۰ کیلومتر طی پنج مرحله ۲۵۰ تن شن و نمک مصرفی و محورهای کوهستانی شهرستان نور به طول ۸۰ کیلومتر و ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی این شهرستان با ۱۰۰ تن شن و نمک مصرفی از جمله مناطقی بودند که عملیات برفروبی در آنها انجام پذیرفت.

کد مطلب 5151606

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