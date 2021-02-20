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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۱

الوند روی آرامش نمی بیند؛

کیفرخواست یکی از شهرداران سابق شهرستان البرز صادر شد

کیفرخواست یکی از شهرداران سابق شهرستان البرز صادر شد

روابط عمومی دادگستری قزوین از صدور کیفرخواست یکی از شهرداران سابق شهرستان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، بر اساس گزارش واصله از سوی بازرسی کل استان قزوین، در خصوص تخلفات متعدد شهردار وقت شهرستان البرز در زمین‌های مشهور به "زمین‌های قدیانی" که با زمین‌های شهرداری معاوضه شده بود، پرونده‌ای قضائی با توجه به صلاحیت رسیدگی در دادسرای مرکز استان قزوین تشکیل و متهم موصوف تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.

گفتنی است اتهامات مطروحه در این پرونده، اهمال در انجام وظیفه قانونی منتهی به تضییع اموال دولتی به مبلغ بیش از سیزده میلیارد ریال، جعل قرارداد تحویل زمین‌های معوض و استفاده از سند مجعول است.

در نتیجه با توجه به گزارش بازرسی کل استان و تحقیقات متعدد انجام شده در شعبه رسیدگی کننده، مشخص گردید زمین‌های معاوضه شده شهرداری در زمان توافق دارای ارزش بالاتری نسبت به قیمت محاسبه شده، بوده است و با توجه به نظریه هیأت کارشناسان رشته تخصصی اصالت خط و امضا، قرارداد تحویل زمین در چندین بند جعلی بوده است.

لذا پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین، اتهامات شهردار وقت شهرستان البرز محرز و بر همین اساس، کیفرخواست صادر گردید و پرونده جهت ادامه روند رسیدگی و صدور حکم قضائی به دادگاه‌های کیفری دو قزوین ارسال شد.

دستگاه قضائی استان در برخورد با تخلفات و مفاسد کاملاً جدی است و در مسیر مبارزه با فساد، با هیچکس تعارف نخواهد داشت و تخلفات در هر زمان که کشف شود، مورد رسیدگی قرار گرفته و مدیران متخلف باید در خصوص کوتاهی‌ها و ترک فعل‌های دوران مدیریتی خود همیشه پاسخگو باشند و قانون نسبت به آنها اعمال خواهد شد.

کد مطلب 5151607

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