به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله غریب زاده افزود: پس از اعلام نقص در دستگاه سی تی اسکن بیمارستان پیامبر اعظم (ص) در عصر ۱۵ بهمن ماه و اعلام خرابی به شرکت ذی‌ربط، کارشناسان شرکت جهت بررسی و اعلام نظر از دستگاه بازدید کردند.

وی عنوان کرد: یک روز بعد از بازدید، شرکت اعلام کرد که برای راه اندازی مجدد دستگاه سی.تی.اسکن، به قطعه Ac Control نیاز است.

غریب زاده خاطرنشان کرد: کارشناسان بخش تجهیزات پزشکی دانشگاه پس از اعلام نظر شرکت در خصوص تأمین قطعه مورد نظر، اقدام به سفارش تأمین قطعه کردند و طبق اعلام شرکت، هم اکنون قطعه مورد نیاز دستگاه وارد گمرگ شده و اقدامات لازم در خصوص ترخیص آن صورت گرفته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه تأمین قطعات دستگاه‌های تصویربرداری پیشرفته، از طریق شرکت های خارجی تولید کننده آن است، افزود: هزینه خرید و تأمین قطعه AC Control حدود ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که توسط دانشگاه تأمین شده است.