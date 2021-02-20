تسریع در کمک به نیازمندان با هم افزایی سپاه و کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ید الله بوعلی در جلسه ویژه بررسی تفاهم نامه مشترک همکاری فی مابین سپاه فجر و کمیته امداد فارس با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این تفاهم نامه در سنوات گذشته ارائه شده و نیاز به تبیین و تشریح ندارد، افزود: کمیته امداد متولی کمک به مددجویان و نیازمندان جامعه است سپاه پاسداران نیز با توجه به ظرفیت‌های درون سازمانی خود، در کنار کمیته امداد می‌بایست از آحاد مردم در بسیج و بعدهای مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای امداد رسانی به نیازمندان استفاده کند تا کاری فراگیر و گسترده انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه سپاه به دنبال موازی کاری و مأموریت مستقل در کمک به نیازمندان نیست، گفت: با هم افزایی با کمیته امداد، روند کمک به نیازمندان را تسریع بخشیده و از توزیع ناعادلانه جلوگیری می‌کنیم.

سردار بوعلی در ادامه افزود: علاوه بر اقشار بسیج، بسیج محلات و حوزه‌های مقاومت نیز در یاری رسانی به محرومین جامعه، کمیته امداد را همراهی می‌کنند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس یادآور شد: در حال حاضر بسیج سازندگی دارای ۱۵۸۰ صندوق قرض الحسنه است که کمیته امداد می‌تواند با راه اندازی مراکز نیکوکاری و تقویت صندوق‌های مذکور، به مددجویان تحت حمایت نیز خدمت رسانی کند.

وی بسیج سازندگی را یکی از متولیان محرومیت زدایی در جامعه برشمرد و اضافه کرد: در تفاهم نامه سه جانبه ای که در تاریخ یکم آبان ماه امسال فی مابین استانداری، سپاه فجر و کمیته امداد فارس بسته شد، جامعه هدف ما در اجرای این برنامه مددجویان کمیته امداد و بسیجیان معسر در نظر گرفته شدند.

محمد بذرافشان، مدیر کل امداد فارس در این جلسه گفت: تعامل خوب بین دو نهاد مقدس سپاه فجر و کمیته امداد فارس، همچنین همدلی و رفاقت بین این دو نهاد مقدس سبب شکل گیری و اجرای طرح‌های خودجوشی همچون طرح شهید ابراهیم هادی شد طرحی که الگویی برای سایر استان‌ها شد.

وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی نیازمندان و بسیجیان افزود: ایجاد مراکز نیکوکاری در پایگاه‌های بسیج استان می‌تواند کمک به نیازمندان و مددجویان را سرعت بخشد. بذرافشان در ادامه به گوشه‌ای از فعالیت‌های کمیته امداد در ۱۰ ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۱۱ هزار خدمت عمرانی و بالغ بر ۱۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت انجام شده است.