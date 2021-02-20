پیش بینی وقوع پیک سنگین کرونا در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، علی قمیشی پیش از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این روزها استان خوزستان در وضعیت پرخطر کرونایی قرار دارد به طوری که تنها شهرستان‌های قرمز کشور در این استان هستند.

وی با بیان اینکه دزفول در وضعیت هشدار پیک سنگین کرونایی قرار دارد، افزود: آمار مراجعان سرپایی، بستری‌های کرونایی در بیمارستان و میزان تست‌های مثبت در شهرستان دزفول افزایش چشمگیری یافته است. هر چند دزفول نسبت به سایر شهرستان‌های قرمز خوزستان در وضعیت بهتری قرار دارد اما نگرانی ما از این بابت است که شاید پیک سنگین دزفول همچون پیک‌های گذشته با چند روز تأخیر آغاز شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول تنها راه خروج از وضعیت فعلی را رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم دانست و گفت: مردم از برگزاری هرگونه تجمع و دورهمی به طور جدی اجتناب کنند.

قمیشی با اشاره به نزدیکی به روز پدر، تاکید کرد: مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و از برگزاری دورهمی و جشن خودداری کنند چرا که شاید با برپایی دورهمی در این مناسبت، پدر، برادر و یا همسر خود را از دست بدهند پس لازم است با رعایت موازین بهداشتی مانع آسیب رساندن به خود، خانواده و دیگران شوند.

وی با اشاره به اقدامات سختگیرانه و پیشگیرانه از سوی ستاد کرونا شهرستان دزفول، عنوان کرد: همه مردم راهکار عبور از شرایط فعلی را می‌دانند و تمام هشدارها به نوعی تکرار مکررات است اما متأسفانه عادی انگاری نگران کننده‌ای در سطح جامعه به وجود آمده است و همین امر باعث بروز شرایط نگران کننده فعلی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: فعالیت اصناف در این شرایط به دلیل مسائل اقتصادی تاحدودی توجیه پذیر است اما دورهمی، گردش، سفر، جشن عروسی و مراسم تشییع و ترحیم هیچ‌گونه توجیهی ندارد بنابراین لازم است مردم فعالیت‌های اضافی و غیرضروری خود را محدود و متوقف کنند تا زحمات کادر درمان، ستاد کرونا و ارگان‌های حاکمیتی از بین نرود.

قمیشی در ادامه با بیان اینکه سلامتی و جان بزرگترین موهبت الهی است، گفت: سهل انگاری مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی که باعث به خطر افتادن جان خود و دیگران می‌شود مصداق بارز کفر نعمت است.

وی همچنین اضافه کرد: بیش از یکسال از شیوع ویروس منحوس کرونا می‌گذرد و چند صباحی است در برخی کشورها واکسیناسیون آغاز شده است. در ایران نیز واکسیناسیون کادر درمان در حال انجام است و ممکن است تا چند ماه آینده با تولید مقادیر قابل توجهی واکسن بومی، واکسیناسیون کشور به طور گسترده شروع شود.

قمیشی ادامه داد: مردم در این مدت فشارهای روحی و روانی زیادی را متحمل شده‌اند اما واقعیت این است که ما برای چند ماه آینده چشم انداز خوبی را پیش بینی می‌کنیم پس لازم است مردم با اهتمام نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی همکاری کنند تا شرایط به خوبی کنترل و مدیریت شود تا این چند ماه نیز بگذرد و واکسیناسیون گسترده آغاز شود.