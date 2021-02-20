به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز در دهمین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه امروز قرارگاه با چند دستور برگزار شد. یکی از دستورات مربوط به نحوه و چگونگی و تأثیرگذاری عملکرد طرح شهید سلیمانی در کشور بوده است.

وی افزود: بسیج، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه که در اجرای این طرح دخیل بودند، گزارشاتی ارائه دادند. نقاط ضعف و قوت این طرح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا برای دو الی سه هفته آینده، یک رزمایش با اولویت مناطق قرمز در کشور به ویژه در استان خوزستان داشته باشیم.

به گفته وی، طرح شهید سلیمانی با قوت خودش در کشور ادامه پیدا می‌کند و تمامی دستگاه‌ها و نهادها، بیش از پیش با این طرح همکاری خواهند داشت.

اعمال محدودیت‌های ترددی جدید برای نوروز

رحمانی فضلی گفت: موضوع بعدی در خصوص نگرانی در ترددهای شهری و بین شهری بود. به دلیل اینکه در ایام منتهی به نوروز قرار داریم لازم است تصمیم گیری هایی در رابطه با ترددها انجام شود. نیروی انتظامی گزارش عملکردی در خصوص اجرای طرح محدودیت‌های تردد از ابتدای سال تاکنون ارائه داد و مقرر شد برای عید هم طرح ویژه‌ای را در راستای کنترل ترددها در جاده‌ها انجام دهد.

وی بیان کرد: قرار است ناجا به سامانه‌های وزارت بهداشت متصل شود و خودروهایی که در درون آنها، افرادی با تست کرونای مثبت حضور دارند، ممنوع از تردد شوند. ممنوعیت تردد از ۲۱ الی سه صبح همچنان ادامه دارد.

امسال هم نمایشگاه‌های بهاره نداریم

وزیر کشور ادامه داد: موضوع بعدی که در جلسه مطرح شد، بحث خریدهای نوروزی و امکان تجمعات در این خریدها بود. امسال هم مانند سال قبل هیچ گونه نمایشگاهی نداریم و خرید و فروش‌های فوق‌العاده را قرار است اصناف بر روی واحدهای صنفی نظارت داشته باشند که فروش‌های فوق‌العاده باعث ایجاد تجمعات نشود.

رحمانی فضلی افزود: دستفروشان هم با تدابیری که از طرف شهرداری‌ها و اصناف در نظر گرفته شده، قرار است کار خود را دنبال کنند.

توضیحاتی در رابطه با واردات واکسن‌های کرونا

وزیر کشور بیان کرد: گزارش‌هایی در خصوص نحوه تأمین و توزیع واکسن کرونا در جلسه مطرح شد. قرار بر این شد تا واکسن‌های خریداری شده از کشورهای مختلف سریعاً به کشور وارد شوند.

به گفته وی، اولویت تزریق واکسن فقط و فقط با وزارت بهداشت است و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند برای تزریق واکسن کرونا، اولویتی ارائه دهد.

ورود و خروج به خوزستان ممنوع شد / مرزهای خوزستان بسته شد

وی با اشاره به وضعیت شهر خوزستان اظهار داشت: همانطور که می‌دانید وضعیت خوزستان قرمز است. مرزهای این استان بسته شد. ترددهای بین شهری، ممنوع و ورود به خوزستان از استان‌های مجاور هم ممنوع شده است.

رحمانی فضلی افزود: خواهشمندیم علما و شیوخ در این استان تلاش کنند که با یک جریان آگاهی بخشی و فرهنگ سازی عمومی، فضای اجتماعی این استان را اقناع کنند تا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: بررسی‌ها حاکی از آن بوده که ورود روزانه ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر در روزهای گذشته از مرز خوزستان به کشور باعث تشدید کرونا در این استان شده است.