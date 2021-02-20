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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۳۳

وعده باشگاه به هواداران؛

پنجره نقل و انتقالات تراکتور بسته شد/مشکل دروازه‌بان استقلال است!

پنجره نقل و انتقالات تراکتور بسته شد/مشکل دروازه‌بان استقلال است!

پنجره نقل و انتقالات تیم فوتبال تراکتور تبریز به دلیل شکایت دروازه بان استقلال بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور که نیم فصل پرنوسانی را پشت سر گذاشته است به دلیل شکایت رشید مظاهری دروازه بان فعلی تیم فوتبال استقلال با بسته شدن پنجره نقل و انتقالات مواجه شده است.

به دنبال این اتفاق باشگاه تراکتور با صادر کردن پیام کوتاهی اعلام کرد: «با توجه به خبر بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه تراکتور، به اطلاع می‌رساند: با پیگیری و پرداخت بدهی بازیکن مذکور این موضوع سریعاً حل خواهد شد و مشکلی از بابت جذب بازیکن در نیم‌فصل وجود ندارد.»

تیم فوتبال تراکتور در پایان نیم فصل اول لیگ بیستم با ۲۲ امتیاز در رده هفتم جدولی رده بندی لیگ قرار دارد.

کد مطلب 5151631
رضا خسروي

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