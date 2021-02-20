الهام آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام غیر حرفه‌ای اتحادیه بین المجالس جهانی اظهار داشت: همه پارلمان کشورها در اتحادیه بین المجالس جهانی(IPU) عضو هستند و با یکدیگر در مورد مسائل مختلف هم‌اندیشی و نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند.

وی افزود: این نظریه‌های مشورتی مبادله شده در این اتحادیه به سازمان ملل و شورای امنیت ارسال می‌شود و سالانه دو اجلاس اصلی برگزار می‌کند که این اجلاس در خصوص «مبارزه با فساد برای بازگرداندن اعتماد به دولت و بهبود چشم انداز توسعه» برگزار شد.

نماینده ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی و نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل مباحث پاندمی کرونا باید به صورت مجازی در این اجلاسیه حضور پیدا می‌کردیم و با توجه به اینکه این اجلاسیه در کشور نیویورک بود، متأسفانه پلتفرم ایران بلاک و بسته شده بود و نماینده ایران نتوانست به این نشست مرتبط شود.

وی علت این اقدام را تحریم و بداندیشی‌هایی که در مورد کشور ایران دارند، دانست و افزود: همانطور که در توییت خود گفتم، اصل تساوی حاکمیتی دولت‌ها اقتضا می‌کند که سازمان‌های بین‌المللی به ویژه اتحادیه جهانی بین المجالس که منادی ارتقای گفت‌وگو و تعاملات پارلمانی بین مجالس است نسبت به دسترسی بدون مشکل اعضا به پلتفرم‌های مربوطه جهت مشارکت مجازی در مباحث ذیربط اطمینان حاصل کنند.

لازم به ذکر است که این نماینده مجلس در پیامی به اتحادیه بین المجالس جهانی که ضرورت مشارکت همه اعضا را می‌طلبد، نسبت به این اقدام غیرحرفه ای واکنش نشان داد.