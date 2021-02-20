برق مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال در تهران قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، همزمان با مانور سراسری شرکت‌های توزیع نیروی برق در کشور، نیروهای عملیاتی برق پایتخت نیز طی مانوری هماهنگ در سطح مناطق ۲۲ گانه، ضمن شناسایی مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، اقدام به قطع برق این مراکز و همچنین قطع انشعاب‌های غیرمجاز مورد استفاده برخی از تابلوهای تبلیغاتی کردند.

در این مانور که با حضور تمامی نیروهای فنی و به‌کارگیری خودروهای عملیاتی مناطق ۲۲ گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد، ضمن شناسایی و قطع انشعاب‌های برق غیرمجاز، روشنایی معابر بزرگراهی و ساعت‌های نجومی خطوط روشنایی نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های ابلاغ شده، تنظیم شد. بر اساس این گزارش، با هدف ارائه خدمات هرچه بهتر به مشترکان تهرانی، به موازات این مانور، تیم ویژه بحران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز با حضور در منطقه برق بعثت، با جابجایی تعدادی از ترانسفورماتورهای پربار، اقدام به کاهش بار تجهیزات و افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق این منطقه کرد.

این مانور که به شکل ضربتی برگزار شد، پنجمین مانور تیم ویژه بحران برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بود.