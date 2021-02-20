به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مقدم در برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما گفت: برای خودرو دو استاندارد یا حد مجاز داریم. در ابتدا استاندارد زمان تولید است که در تست‌های سی‌یوپی سطح استاندارد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و در نهایت هم خودرو دارای صلاحیت می‌شود تا شماره‌گذاری شود. حدود مجازی را سازمان حمایت محیط‌زیست به مراکز معاینه فنی ابلاغ کرده است و خودروهایی که در حال حرکت هستند نیز باید این حدود مجاز را رعایت کنند که این حدود لزوماً منطبق با استاندارد زمان تولید نیستند. استانداردهای یورو در مراکز معاینه فنی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند و بر اساس حدود مجاز ابلاغی خودروها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

مقدم اظهار داشت: خودروها در زمان شماره‌گذاری باید استانداردهای ۸۵ گانه محیط‌زیست و ایمنی را پشت سر بگذارند و این روند با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور شکل می‌گیرد. خودرو در صورتی که همه استانداردها را داشته باشد، شماره‌گذاری می‌شود و ۴ مورد استانداردها در خصوص مسائل محیط‌زیست و ۸۱ مورد در خصوص مسائل ایمنی هست.

وی افزود: با افزایش تعداد آیتم‌های استاندارد اجباری موردهای مربوط به مسائل زیست‌محیطی افزایش پیدا می‌کند و استانداردهای آلایندگی خودرو جز مهم‌ترین این استاندارهاست و بسیاری از خودروهای تولید داخل یا به روز شده، این استاندارها را اخذ نکرده‌اند و در نتیجه هنوز شماره‌گذاری نشده‌اند.

مدیرعامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران تأکید کرد: در مراکز معاینه فنی دو موضوع پیگیری می‌شود. بحث اول مسائل ایمنی و بحث دوم مسائل آلایندگی است و دو نوع آلایندگی در این مراکز بررسی می‌شود. در ابتدا آلایندگی بصری و دودهای تولید شده از خودرو را بررسی می‌کنیم و همچنین گازهای خروجی اگزوز که قابل مشاهده نیستند را آنالیز می‌کنیم که چهار گاز ملاک عمل هستند و اگر بیش از حدود مجاز ابلاغی سازمان محیط‌زیست باشند، خودرو مردود می‌شود و مابقی تست‌های مکانیزه هم مربوط به ایمنی تردد خودروست.

مقدم خاطرنشان کرد: در قانون هوای پاک پیش‌بینی شده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست آئین‌نامه‌ای برای سن خودرو و فرسودگی منتشر کند اما این آئین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری لغو شد. مبنای سن خودرو همیشه مورد نظر بوده است و برای خودروهای عمومی این زمان حدود ۱۰ سال است و برای خودروهای شخصی سواری هم در حدود ۲۰ سال هست همچنین خودروهای فرسوده در صورت تردد جریمه خواهند شد و مراکز معاینه فنی به این خودروها برگه معاینه نخواهند داد و محدودیت‌هایی برای تعویض پلاک و نقل‌وانتقال نیز دارند.

وی افزود: به واسطه مسائل اقتصادی و تحریم‌ها جایگزینی خودروها با مشکل همراه هست و در نتیجه بندهایی از قانون هوای پاک در کشور اجرا نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران ضمن اشاره به شرایط کرونایی گفت: از ابتدای سال با یک درصد کاهش مراجعه به مراکز معاینه فنی مواجه بودیم که درصد قابل‌توجهی نیست و احتمالاً تا آخر سال جبران خواهد شد. این کاهش هم به خاطر فرصت ۳ ماهه پلیس به شهروندان در دوران اوج کرونا بود و بعد از پایان ۳ ماه با ازدحام روبه‌رو شدیم که در آن دوران ۳ ماهه مردم به پایگاه‌ها مراجعه نکردند و بعد از پایان ۳ ماه با حجم بالای مراجعه مواجه شدیم و در حال حاضر به صورت متوسط روزی ۶ هزار دستگاه خودرو به مراکز ما مراجعه می‌کنند.

مقدم اظهار داشت: از اسفند سال گذشته اقدامات مناسب برای رعایت پروتکل‌ها و مبارزه با کرونا را شروع کردیم و خوشبختانه با همکاری مردم و همکارانم حداقل ابتلاء را داشتیم و بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ دستگاه در ۱۱ ماه گذشته به مراکز ما مراجعه کردند. استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده در مراکز ما اجباری است و فاصله‌گذاری‌ها رعایت می‌شود و افراد در ماشین‌ها هستند و تنها ۳ دقیقه از ماشین خارج می‌شوند که به دلیل مساحت بالا فاصله‌ها زیاد است و نتیجه اقدامات هم نشان داده است که ابتلاء پایینی داشتیم.

وی افزود: از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۶ بعدازظهر همه مراکز ما فعال هستند و بعضی از مراکز ساعت‌های بیشتری فعال هستند و در روزهای جمعه نیز بعضی از مراکز ما کار می‌کنند و مرکز نیایش هم با نوبت‌دهی آنلاین در خدمت شهروندان است. نیاز به به‌روزرسانی قوانین داریم و در خصوص قانون هوای پاک معتقدیم که باید اجرا شود. خودروها ۴ سال بعد از تولید باید به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و در ۴ سال اول خودروها نیاز به تعویض قطعات دارند اما گارانتی خودرو ۲ سال است و در این ۲ سال فاصله، خودروها از نظر کیفیتی و عملکردی رها هستند که اگر قطعات دچار مشکل شوند، منجر به تولید آلایندگی خواهند شد.