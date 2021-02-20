شناسایی ۷۹۲۲ بیمار جدید کرونایی/ ۶۸ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه دوم اسفند ۹۹، مطابق معمول روزهای گذشته به ارائه آمار روزانه کرونا پرداخت.

وی افزود: از دیروز تا امروز ۲ اسفند ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۹۲۲ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴۷۲ نفر از آنها بستری شدند.

لاری با اشاره به اینکه مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۸۱ نفر رسیده است گفت: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۸ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به ۵۹ هزار و ۴۰۹ نفر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۸۷۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

به گفته وی، سه هزار و ۶۷۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

لاری گفت: تا کنون ۱۰ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۵۶۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۵۲ شهرستان نارنجی، ۲۱۷ شهرستان زرد و ۱۶۸ شهرستان آبی هستند و شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.