آغاز پنجمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا در قزاقستان، روزهای ۶ تا ۱۸ اسفندماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان) امیررضا ده بزرگی (فارس)

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد (خوزستان) پویا ناصرپور (خوزستان) امید آرامی (سیستان و بلوچستان)

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس) رضا عباسی (البرز) مهرداد مردانی (خوزستان) ایمان محمدی (خوزستان)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) حسین اسدی (خوزستان) محمد الیاسی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)

۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) رضا ساکی (خوزستان) سجاد ایمن طلب (مازندران)

۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) محمد شربی نیازی (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم) علی موسی زاده (تهران) محمد ناقوسی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران) ناصر علیزاده (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) حامد عبدولی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی (مازندران) پارسا نظری (فارس) امیر قاسمی منجزی (خوزستان)

سرمربی: محمد بنا

مربیان: بهروز حضرتی پور- لقمان رضایی- داود اخباری- عادل بالی‌تبار و روح اله میکائیلی (سرمربی تیم جوانان)

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

ماساژور: محمد علیزاده

رقابت‌های کشتی گزینشی المپیک در قاره آسیا روزهای ۲۰ الی ۲۲ فروردین و مسابقات کشتی قهرمانی آسیا روزهای ۲۳ الی ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ در شهر آلماتی کشور قزاقستان برگزار می‌شود.