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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۲۵

آغاز پنجمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در هفته جاری

آغاز پنجمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در هفته جاری

پنجمین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از هفته جاری آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا در قزاقستان، روزهای ۶ تا ۱۸ اسفندماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان) امیررضا ده بزرگی (فارس)
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد (خوزستان) پویا ناصرپور (خوزستان) امید آرامی (سیستان و بلوچستان)
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس) رضا عباسی (البرز) مهرداد مردانی (خوزستان) ایمان محمدی (خوزستان)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) حسین اسدی (خوزستان) محمد الیاسی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)
۷۲ کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) رضا ساکی (خوزستان) سجاد ایمن طلب (مازندران)
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) محمد شربی نیازی (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم) علی موسی زاده (تهران) محمد ناقوسی (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) مهدی فلاح (تهران) ناصر علیزاده (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) حامد عبدولی (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی (مازندران) پارسا نظری (فارس) امیر قاسمی منجزی (خوزستان)
سرمربی: محمد بنا
مربیان: بهروز حضرتی پور- لقمان رضایی- داود اخباری- عادل بالی‌تبار و روح اله میکائیلی (سرمربی تیم جوانان)
متخصص تغذیه: رامین امیرساسان
ماساژور: محمد علیزاده

رقابت‌های کشتی گزینشی المپیک در قاره آسیا روزهای ۲۰ الی ۲۲ فروردین و مسابقات کشتی قهرمانی آسیا روزهای ۲۳ الی ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ در شهر آلماتی کشور قزاقستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5151677

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