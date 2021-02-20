لزوم تقویت بُعد نظارتی در شوراهای اسلامی شهر و روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در دیدار رئیس شورای عالی استان‌ها در جریان سفر به هرمزگان با اشاره نقش مهم شوراها در تحقق مطالبات مردم اظهار داشت: مهم‌ترین نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا بُعد نظارتی این نهاد است و از این رو انتظار می‌رود در این حوزه، شوراهای اسلامی الگویی برای سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها باشند.

وی با تأکید بر لزوم برنامه ریزی اصولی و انجام دوره‌های آموزشی به منظور ارتقای شاخص نظارت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یادآور شد: در صورت تقویت بُعد نظارتی در شوراها، کم کاری‌ها، ترک فعل‌ها و تخلفات به شدت کاهش خواهد یافت.

صالحی افزود: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی استان‌ها می‌تواند طرح‌های مد نظر خود را برای تصویب مستقیماً به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که این موضوع یکی از ظرفیت‌های حائز اهمیت و مغفول مانده این نهاد است.

عالی‌ترین مقام قضائی استان هرمزگان تصریح کرد: شوراها می‌توانند پل ارتباطی مردم با سایر دستگاها باشند و باید شرایط لازم به گونه‌ای فراهم آید که علاوه بر مشارکت خوب مردم در انتخابات، افراد توانمند و انقلابی به منظور پذیرش این مسئولیت مهم انتخاب شوند.

صالحی خاطرنشان کرد: آشنایی اعضای شورا با قوانین و اجرای نظارت درونی بسیار مهم است و دستگاه قضائی استان هرمزگان آمادگی دارد با تعامل دو سویه و حمایت از گزارشگران فساد، مانع هرگونه نفوذ، رانت‌خواری و تضییع حقوق عامه مردم در شهرها و روستاها شود.

علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این دیدار با تقدیر از عملکرد دستگاه قضائی به ویژه در حوزه مقابله با فساد به ارائه گزارشی از دستاوردهای شورای عالی استان‌ها پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی عامل پیوستگی و انسجام بین دستگاه‌های اجرایی است و نقش دادگستری‌ها در هماهنگی و انسجام شوراهای اسلامی بسیار تأثیرگذار و سرنوشت ساز است.