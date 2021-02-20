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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۴

جانشین انتظامی سربیشه:

۳ تن تخم مرغ فاقد مجوز بهداشت در شهرستان سربیشه کشف شد

۳ تن تخم مرغ فاقد مجوز بهداشت در شهرستان سربیشه کشف شد

بیرجند- جانشین انتظامی شهرستان سربیشه از کشف سه تن و ۷۲۰ کیلوگرم تخم مرغ فاقد مجوز بهداشت به ارزش ۵۴۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ حسین تقی زاده بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان سربیشه هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی‌های انجام شده از کامیون سه تن و ۷۲۰ کیلوگرم تخم مرغ فاقد مجوز بهداشت به ارزش ۵۴۰ میلیون ریال کشف شد.

جانشین انتظامی شهرستان سربیشه با بیان اینکه در این راستا یک خودرو توقیف و متهم دستگیر شد، افزود: متهم دستگیر شده به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ تقی زاده با بیان اینکه مبارزه با قاچاق دام و طیور در دستور کار پلیس قرار داشته و با هرگونه قاچاق برابر قانون برخورد می‌شود، گفت: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5151690

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