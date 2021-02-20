به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه کامرسانت روسیه در خبری اعلام کرد پیام‌رسان تلگرام در نظر دارد یک میلیارد دلار اوراق قرضه خود را به سرمایه‌گذاران منتخب بفروشد و از این طریق باعث جذب سرمایه برای توسعه شرکت شود.

در این گزارش آمده است که گروه تلگرام این اوراق را به گروه کوچکی از سرمایه‌گذاران منتخب از روسیه، اروپا، آسیا و خاورمیانه خواهد فروخت و آمریکایی‌ها را از این دایره بیرون نگاه خواهد داشت.

طبق گزارش کامرسانت، مسائل پولی یکی از معضلات قدیمی تلگرام بوده است و این شبکه اجتماعی برای بازگشت به پروژه بلاکچین خود که «تون» نام‌گذاری شده بود، نیازمند دریافت پول از سرمایه‌گذاران و بازگشت این پول در آینده به آنها می‌باشد.

سرمایه‌گذاران روس پیشنهادهایی را از تلگرام دریافت کرده‌اند. یک منبع آگاه می‌گوید کمترین رقم پیشنهادی برای خرید اوراق تلگرام ۵۰ میلیون دلار بوده است اما این قابلیت وجود دارد که این مبلغ به ۱۰ میلیون دلار کاهش داده شود.

این اوراق ۵ ساله هستند و نرخ سود سالانه آنها هم بین ۷ تا ۸ درصد خواهد بود. دارندگان این اوراق می‌توانند بدهی شرکت به خود را به سهام تبدیل کنند که در این صورت به آنها ۱۰ درصد تخفیف داده خواهد شد.