کنار مردم سی سخت خواهم بود/ پیگیری نیازمندی ها با اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی ظهر شنبه در بازدید از مناطق زلزله زده سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: در شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد نیازمندی‌های زلزله زدگان را با اولویت دنبال خواهم کرد.

رئیسی در جریان حضور در میان زلزله زدگان سی سخت گفت: برنامه سفر من به کهگیلویه و بویراحمد از قبل تنظیم شده بود اما حالا که زلزله آمد در سفر به این استان وظیفه خودم می‌دانستم برای ابراز همدردی با مردم و بررسی اوضاع از نزدیک، به اینجا بیایم و بدانید که در کنار شما خواهم بود.

رئیس دستگاه قضا در جریان حضور در مناطق زلزله زده سی سخت، ضمن مشاهده گلایه مردم از خدمات رسانی دستگاه‌های اجرایی و درخواست از رئیس عدلیه برای نظارت بر امور، دادستان و سازمان بازرسی را موظف به نظارت و پیگیری رفع نیازمندی‌های مردم کرد.

منزل مادر و خواهر شهید موسوی، از جمله خانه‌های تخریب شده‌ای بود که مورد بازدید رئیس قوه قضائیه در سی سخت قرار گرفت.