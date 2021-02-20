۳۱۰ مگاوات مجوز رمز ارز فعال در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت برخی از افراد در زمینه استخراج رمزارز به صورت غیرقانونی اظهار داشت: فعالین در این حوزه که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند باید مجوزهای لازم را اخذ کرده و شروع به فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه در کشور ۳۱۰ مگاوات مجوز رمزارز فعال وجود دارد، ابراز داشت: با هماهنگی‌های انجام شده با دیگر نهادها و دستگاه‌ها کسانی که رمزارز غیرقانونی استخراج می‌کنند، با آنها برخورد می‌شود.

معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه‌های کشور ۸۵ هزار مگاوات است، تصریح کرد: کشور ما از این لحاظ در رتبه ۱۲ دنیا قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال دو هزار مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده می‌شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه بخش خصوصی حضوری فعال در بخش نیروگاهی کشور دارد که با مشارکت بیشتر بخش خصوصی امید است که طی سالیان آینده ظرفیت نیروگاهی کشور باز هم افزایش یابد.

حائری بخش نیروگاه‌های خورشیدی یک حوزه بالقوه برای فعالیت گسترده بخش خصوصی دانست و ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد تولید برق نیروگاهی کشور در بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اعتباری بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای ساخت و تکمیل نیروگاه‌های کشور لازم است، افزود: امیدواریم با تلاش‌های انجام شده و مشارکت بخش خصوصی به زودی شاهد افتتاح و بهره برداری از این نیروگاه‌ها باشیم.

معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به حضور فعالانه شرکت‌های دانش بنیان در صنعت برق کشور گفت: با اجرای طرح‌های ارائه شده توسط این شرکت‌ها در تابستان گذشته ۴۵۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق داشتیم‌.