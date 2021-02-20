افتخاری دیگر برای صنعت آذربایجان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به توسعه بازار و راه اندازی طرح ملی هافمن سرویس که یکی از طرح های موفق در فروش محصولات تبدیلی یو پی وی سی می باشد و بالا رفتن تقاضا در خصوص استفاده از محصولات پروفیل یو پی وی سی هافمن به جهت افزایش میزان تولید؛ این بار واحدی را با ظرفیت ۹۰۰۰ تن سالانه در شهرکرد راه اندازی نمود.

این طرح با حضور دکتر نیارکی، معاون وزیر صمت در امور صنعت و دکتر راستینه، نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی و تمامی مدیران ارشد استانی راه اندازی شد و همزمان با احیای مجدد ۲۰ واحد صنعتی دیگر اتفاق افتاد.

علاوه بر این راه اندازی، هافمن این بار سفیر فرهنگی آذربایجان نیز گردید تا وحدتی بین فرهنگ بختیاری و آذربایجان ایجاد نموده و این دو فرهنگ بسیار غنی ایران زمین را بیشتر از پیش به یکدیگر وصل نماید که در این راستا تعاملاتی نیز انجام شد.

دکتر محمد حمیدیه، مدیر عامل هافمن در صحبت های خود علاوه بر بازگویی مشکلات در عرصه صنعت در سخنانش به این تعامل و وحدت فرهنگی اشاره و راه اندازی واحد شهرکرد را به فال نیک گرفته و از تعامل دو فرهنگ بسیار غنی آذربایجان و بختیاری ابراز خشنودی کرد.

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