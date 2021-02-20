به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این اداره کل به چهار هزار و ۱۰۰ خانوار محروم در سطح استان خدمات ارائه می‌کند، بیان کرد: این خانواده‌ها در ۱۶۵ روستای استان با ضریب محرومیت شش تا هشت خدمت رسانی می‌شوند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره انواع خدمات به این روستاها، افزود: هزینه ساخت و تعمیر مسکن مددجویان، کمک هزینه جهیزیه، تحصیل و… در زمره خدمات ارائه شده در طول سال ۹۹ به این خانوار است.

معاون کمیته امداد استان سمنان گفت: مجموعاً سه هزار و ۱۲۸ خدمات در طول سال ۹۹ به جامعه هدف یعنی خانوار محروم روستاهای با ضریب بالای محرومیت در سطح استان ارائه شده است.

تقوی با بیان اینکه در سال ۹۹ برای ارائه خدمات به جامعه هدف مذکور مجموعاً ۱۶ میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان هزینه شده است، تاکید کرد: ۱۱۶ مورد کمک به هزینه ساخت و تعمیر مسکن مددجویان در ۹ ماهه سال جاری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۳۵۱ مددجو و افراد جویای کار در روستاهای ضریب شش تا هشت محرومیت، صاحب شغل شدند، ابراز کرد: پرداخت ۴۳۲ مورد کمک‌های موردی و تأمین ۸۷ کمک‌هزینه تأمین لوازم زندگی از دیگر خدمات کمیته امداد به این خانواده‌ها است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد سمنان از ارائه ۱۲۹ مورد کمک‌هزینه ازدواج به جوانان این روستاها و همچنین ارائه ۷۳ مورد خدمات ویژه به سالمندان از ابتدای سال ۹۹ خبر داد و گفت: پرداخت فرانشیز و خدمات ویژه درمان مددجویان شهری و روستایی برای یک هزار و ۲۳۰ نفر بااعتبار ۲۸۳ میلیون تومان از دیگر خدمات ارائه شده به این خانوار محروم است.

تقوی با بیان اینکه تأمین تجهیزات درمان ۱۰۳ نفر بیماران صعب‌العلاج مناطق محروم از دیگر اقدامات کمیته امداد در سال ۹۹ است، گفت: ماهانه ۱۰۲ کودک مبتلابه سوءتغذیه و مادران باردار و شیرده از سبد غذایی بهره مند می‌شوند که در این راستا نیازمند کمک مردم هستیم.