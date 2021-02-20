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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۲

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم «پدل» بانوان اعلام شد

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم «پدل» بانوان اعلام شد

اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم منتخب پدل بانوان از سوی کادر فنی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون اسکواش، برای دعوت از این بازیکنان معیارهای زیادی مورد توجه قرار گرفت از جمله شرکت در رقابت‌های فصلی جام ستارگان پدل بانوان که اخیراً در پایتخت برگزار شد.

۱- دنیا طاهونه چی
۲- ندا تقی پور
۳- سحابه فرد
۴- پریسا شکاری
۵- زینب آوک
۶- سروناز کماسی
۷- سحر درفشی
۸- بنفشه مرادی
۹- آیسان آبسالان
۱۰- رودابه سلیمانی
۱۱- روناز رغبتی
۱۲- مهسا سربازی

ساقی زعفرانی دیگر منتخبی بود که به جمع ۱۶ نفر برتر راه یافته بود اما در مسابقات جام ستارگان شرکت نکرد. این بازیکن پیش از آغاز مسابقات با نایب رییس بانوان رایزنی کرده و قرار است پس از نشست با رییس فدراسیون و در صورت موافقت نهایی نام او به لیست اضافه شود.

کد مطلب 5151713
رضا خسروي

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