شورای اسلامی در ۴۳۶ شهر و روستای استان بوشهر تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ایرانی ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: برگزاری انتخابات پرشور و باشکوه را به صورت یک برنامه مهم در دستور کارداریم و باید زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات فراهم شود.

وی از افزایش ۱۰ درصدی تعداد صندوق‌های رأی در استان بوشهر خبر داد و افزود: ۸۴۲ صندوق اخذ رأی در سال ۹۶ برای انتخابات شوراها در استان در نظر گرفته شد و در دوره جدید ۹۲۸ صندوق اخذ رأی برای انتخابات شوراها در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، ۸۳۶ شعبه اخذ رأی در استان داشتیم که برای انتخابات ۱۴۰۰ این تعداد به ۹۶۱ شعبه اخذ رأی با ۱۶.۶ درصد افزایش می‌یابد.

ایرانی اضافه کرد: در استان بوشهر ۴۳۶ شورای اسلامی شهر و روستا تشکیل خواهد شد که شامل ۴۰ شورای شهری با ۲۱۰ کرسی و ۳۹۶ شورای روستایی با ۱۲۸۰ کرسی خواهد بود.