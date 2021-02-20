حجت الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان طی سه روز آینده اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر حاکمیت جو پایدار بر روی استان در این بازه زمانی است.

وی افزود: بر این اساس آسمان در اکثر مناطق صاف تا قسمتی ابری و در بعد از ظهرها شاهد وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه از عصر روز دوشنبه در برخی از مناطق شاهد افزایش ابر و بارش‌های پراکنده خواهیم بود، اضافه کرد: این روند تا پایان هفته ادامه دارد.

اسفند ماه بارش خوبی در اصفهان داریم

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود در اسفند ماه بارش‌های خوبی را در استان داشته باشیم.

علی عسگریان با بیان بیشینه دما یک تا سه درجه افزایش می‌یابد، افزود: طی ۲۴ ساعت آینده دمای هوای شهر اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعات ۱۸ و منفی یک درجه سانتی گراد در نوسان است.

وی اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت آینده بویین میاندشت با دمای ۱۱ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین و ورزنه با دمای ۱۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه پیش بینی شده است.