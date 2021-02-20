به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بر لزوم کنترل شدید ورودی‌های استان لرستان از سمت خوزستان تاکید کرد.

وی گفت: مهم‌ترین موضوعی که در این جلسه مطرح شد، رشد سریع بیماری کرونا در استان خوزستان و افزایش آمار ابتلاء، تعداد بستری و فوت این بیماری که عمدتاً ناشی از ویروس جهش یافته نوع انگلیسی است، مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه لرستان به دلیل همسایگی و مجاورت با استان خوزستان به شدت در معرض خطر قرار دارد، گفت: اولاً از مردم خوب لرستان می‌خواهم که به هیچ وجه به استان خوزستان سفر نکنند، دوماً از مردم عزیز خوزستان انتظار می‌رود که به استان‌های مجاور و لرستان حتی الامکان سفر نکنند و سوم اینکه مسئولین ما در شهرستان‌ها به ویژه در شهرستان پلدختر از امروز باید ورودی از سمت خوزستان به لرستان را به شدت کنترل کنند که ممکن است این موضوع مصوبات ملی هم داشته باشد.

خادمی افزود: در سطح استان نیز باید تمهیداتی فراهم شود تا از ورود وسایل نقلیه جلوگیری شود و نیروی انتظامی موظف خواهد شد با همه پلاک‌هایی که مربوط به شهرهای قرمز خوزستان هستند طبق مصوبات برخورد کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آمار مراجعین به مراکز درمانی در استان رو به افزایش است گفت: این آمار نگران کننده است و باید به سرعت کنترل شود تا دچار مشکل نشویم.

استاندار لرستان افزود: برخی از شهرهای با وضعیت آبی استان به زرد تبدیل شده و روند ملایم ابتلاء مشاهده شده که در صورت عدم کنترل، سرایت بیماری رو به افزایش خواهد گذاشت.

خادمی از عموم مردم خواست تا نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچون گذشته اهتمام لازم را داشته باشند.