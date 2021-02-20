به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو بعد از گلزنی به یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا به کانون توجهات رسانه‌های پرتغالی تبدیل شده است. طارمی با این گل ارزشمند و حساس برای پورتو، تعداد گل‌هایش را در این فصل در مجموع رقابت‌ها به عدد ۱۵ افزایش داد و به ستاره بی چون و چرای فوتبال پرتغال تبدیل شد.

روزنامه «ابولا» پرتغال امروز گزارش مفصلی از مهدی طارمی کار کرده است. بخش زیادی از این گزارش به مصاحبه طارمی با برنامه فوتبال ۱۲۰ اختصاص دارد که روز گذشته منتشر شد و طارمی در این گفتگو به نکات جذاب بازی با یوونتوس و دوران حضورش در پورتو اشاره کرد.

بخش دیگری از مطلب روزنامه پرتغالی به تمجید از این مهاجم ایرانی و گفتگو با مهدی مهدوی کیا بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران اختصاص دارد؛ بازیکنی که در دوران حضورش در تیم هامبورگ آلمان موفق شده بود به یوونتوس گلزنی کند و اتفاقاً پیش از بازی پورتو با یووه برای طارمی آرزوی موفقیت کرده بود.

در مطلب روزنامه ابولا آمده است: «لحظه عالی طارمی با گلزنی این بازیکن در لیگ قهرمانان اروپا، در اولین مسابقه که در ترکیب اصلی حضور داشت، در دقیقه نخست مقابل یوونتوس قدرتمند در یک بازی که در کانون توجهات بود، رقم خورد. ایران مشتاقانه منتظر این مسابقه بود و هزاران نفر از علاقه مندان طارمی از عجله این بازیکن برای گلزنی شگفت زده شدند زیرا آنها در حالی که هنوز به دنبال بهترین جا برای نشستن و بهترین زاویه برای تماشای بازی بودند، یک گل را جشن می‌گرفتند. در تهران و در بوشهر، جایی که ستاره آبی و سفیدها متولد شد، بیشتر از تقابل یوونتوس - پورتو، طارمی - رونالدو مورد توجه بود. بازیکن ایرانی که اولین بار در تقابل با ستاره پرتغالی در جام جهانی روسیه در یک بازی دراماتیک روبرو شده و در پایان مسابقه خیلی گریه کرده بود، برنده تمام آنالیزهای بازی با یوونتوس شد. او با لبخند بزرگ به بازی آمد و خندان از بازی خارج شد.»

در ادامه مطلب این روزنامه آمده است: «گلی که پورتو را از یوونتوس پیش انداخت، عملی همراه با ایمان و اعتقاد توسط طارمی بود و همان چیزی است که سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو از مهاجمانش می‌خواهد. این گل به سرعت از دنیا عبور کرد. غرور ایرانی شبیه به علاقه پورتو است و طارمی پنجمین بازیکن کشورش بود که نام خود را به عنوان گلزن در پرطرفدارترین رویداد جهان ثبت کرد. از این پس طارمی، آزمون (زنیت ۴ گل)، علی دایی (بازنشسته ۳ گل)، مهدی مهدوی کیا (۲ گل) و علی کریمی (یک گل) را دنبال می‌کند. در سن ۲۸ سالگی، رویاهای طارمی در پادشاهی اژدها (پورتو) که در حال حاضر بهترین گلزن تیمش (۱۵ گل) در تمام رقابت‌ها است، با ۶ گل برای رسیدن به رکورد کلی این بازیکن در تیم ریوآوه، رشد و پیشرفت می‌کند. از زمان شروع کار، مهاجم ایران هرگز از گلزنی خسته نشده و در ۱۳ بازی گذشته، فقط سه بار بدون گل مانده است.»

ابولا در ادامه با تمجید مجدد از طارمی به گلزنی مهدوی کیا مقابل یوونتوس و جملات تهییج کننده بازیکن پیشین تیم ملی اشاره کرده و نوشته است: «ایران طارمی را تشویق و تحسین می‌کند و به شکل فزاینده ای برای حمایت از مهاجم پورتو متحد می‌شود. شمار زیادی از مردم ایران با این موفقیت چشمگیر شادی می‌کنند. ما با مهدی مهدوی کیا قهرمان ملت ایران برای گلزنی در بازی مقابل ایالت متحده آمریکا در جام جهانی ۱۹۹۸ صحبت کردیم. بازیکن سمت راست و ستاره ۱۲ ساله بوندس لیگا در تیم هامبورگ، ساعاتی قبل از بازی (پورتو با یوونتوس) با یادآوری دوئل خود با یوونتوس به طارمی جسارت داد.»

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا در خصوص طارمی گفت: من طارمی را به خوبی می‌شناسم. حسم می‌گفت که او به یوونتوس گل می‌زند؛ تیمی که من خاطرات خوبی از آن دارم زیرا بهترین بازی خود را که فراموش شدنی نیست به عنوان بازیکن هامبورگ برابر آنها تجربه کردم؛ برابر زیدان و هم تیمی‌هایش.

این ستاره پیشین فوتبال ایران افزود: آنچه که از دقیقه اول اتفاق افتاد، شور و هیجان و برای مهدی طارمی و پورتو مهم بود. همه ایرانی‌هایی که فوتبال را دوست دارند این بازی را دیدند و از عملکردشان خوشحال شدند. نتیجه ۲ بر صفر عالی بود. نتیجه ۲ بر یک کارها را در بازی برگشت در تورین سخت می‌کند.

مهدوی کیا، بهترین بازیکن آسیا در سال ۲۰۰۳ مفتخر است که می‌بینید طارمی در بهترین حالت قرار دارد. وی گفت: او کارش را در پرتغال به خوبی انجام می‌دهد. طارمی یک تیم کوچک‌تر (ریوآوه) را برای درخشش و گلزنی انتخاب کرد. انتخاب پورتو تصمیم بسیار خوبی بود. او خیلی زود جایش را پیدا کرد و حالا یکی از مهمترین بازیکنان این تیم است.

وی افزود: طارمی آرزوی قهرمانی در اروپا را داشت و همه چیز را در ایران داد تا به این سطح و هدف برسد.

مهدوی کیا که پاس‌های گل زیادی به علی دایی در تیم ملی ایران داده است تا وی در رقابت با کریستیانو رونالدو همچنان بهترین گلزن ملی جهان باشد، درباره تفاوت طارمی با دایی گفت: طارمی و علی دایی بازیکنانی با کیفیت‌های متفاوت هستند اما مطمئناً از بهترین بازیکنان تاریخ ایران محسوب می‌شوند.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: طارمی در ایران هم همینطور بود. او در پرسپولیس و در تیم ملی همه جور گلی به ثمر رساند. طارمی همان چیزی است که شما می‌بینید؛ سریع و باهوش و این توانایی را دارد که برای تیمش پنالتی‌های زیادی بگیرد.