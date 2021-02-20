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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۴۸

مدیرکل استاندارد لرستان خبر داد؛

صدور ۲ پروانه کاربرد نشان «حلال» برای اولین بار در لرستان

صدور ۲ پروانه کاربرد نشان «حلال» برای اولین بار در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل استاندارد لرستان از صدور دو پروانه کاربرد نشان «حلال» برای اولین بار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در کمیته علائم اداره کل استاندارد، صلاحیت واحد تولیدی شیر پاستوریزه پگاه لرستان برای استفاده از پروانه کاربرد نشان حلال مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بررسی‌ها منجر به صدور دو پروانه کاربرد نشان حلال شد.

وی افزود: این پروانه‌ها برای دو فرآورده شیر پاستوریزه و شیر خشک با نام‌های تجاری پگاه و آروین صادر شد.

مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: به استناد تبصره دو ماده هفت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال در کشور است.

قنبریان افزود: دریافت پروانه کاربرد نشان حلال، در صادرات فرآورده‌های غذایی به کشورهای مسلمان و مصرف جوامع مسلمان در کشورهای غیر اسلامی، تأثیر بسزایی دارد.

کد مطلب 5151731

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