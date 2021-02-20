دستورالعمل همکاری ۲دانشگاه مهارتی ایران با افغانستان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، رئیس آکادمی علوم افغانستان و هیئت همراه در نشستی با رئیس و مدیران مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی زمینه‌های همکاری‌های علمی و تحقیقاتی مشترک و انتقال تجارب ایران در حوزه آموزش عالی؛ علم و فناوری به افغانستان را بررسی کردند.

در این نشست عبدالحمید علیزاده، با خیر مقدم به هیئت افغانستانی اظهار داشت: در جلسات مختلفی که با همکاران افغانستانی داشته‌ایم بارها آمادگی کامل وزارت علوم برای انتقال دانش، پژوهش و فناوری به آن کشور را اعلام داشته‌ایم و خرسندیم که در زمینه انتقال دانش، نسل اول مربیان دانشگاه‌های افغانستان که با مدرک کارشناسی برای ادامه تحصیل به ایران آمده بودند با اخذ مدرک کارشناسی ارشد به کشورشان بازگشته‌اند. در زمینه پژوهش و فناوری هم امکان هرگونه همکاری با افغانستان را داریم.

معاون همکاری‌های علمی و سازمان‌های تخصصی مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در زمینه همکاری‌های آموزشی در حوزه‌های مهارتی و فنی – حرفه‌ای هم دستورالعمل ملی به دانشگاه فنی– حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی– کاربردی ابلاغ شده است. انتقال تجارب به همکاران افغانستانی در زمینه ارزشیابی مدارک فارغ‌التحصیلان خارجی در افغانستان هم از دیگر زمینه‌های همکاری است که تا مرحله اجرا پیش رفته‌ایم و برای غنی‌سازی منابع علمی و تأمین تجهیزات علمی مورد نیاز دانشگاه‌های افغانستان و آموزش مدیران و متخصصان آموزش عالی آن کشور هم آمادگی داریم.

حسین میرزایی، نیز با خیر مقدم و تشکر از رئیس آکادمی علوم افغانستان و هیأت همراه برای پذیرش دعوت مؤسسه و شرکت در این نشست ضمن تاکید بر قرابت فرهنگی، زبانی و دینی با کشور افغانستان، گسترش روابط بین نخبگان دو کشور را زمینه ساز توسعه همکاری‌های سازنده بین دو کشور ایران و افغانستان دانست و بر نقش همکاری‌های علمی و پژوهشی بین مراکز تحقیقاتی دو کشور تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به مثابه اتاق فکر فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عهده‌دار پژوهش در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی و تحلیل و نظریه‌پردازی درباره آموزش عالی ایران است تأکید کرد این مؤسسه به عنوان برندی معتبر در مطالعات تخصصی آموزش عالی؛ علم و فناوری آمادگی دارد از تمام ظرفیت خود برای انتقال تجربیات و همکاری‌های مشترک و تأسیس مؤسسه‌ای مشابه خود با استفاده از ظرفیت‌های نخبگان افغانستانی با آکادمی علوم افغانستان همکاری کند.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اشاره به تحولات عمیق صورت گرفته در روند پذیرش دانشجو در ایران طی سال‌های اخیر اظهار داشت: با توسعه پرشتابی که در زمینه راه‌اندازی دانشگاه و جذب دانشجو در ایران صورت گرفته و حرکتی که از توسعه کمی به سمت توسعه کیفی آموزش عالی در سال‌های اخیر صورت گرفته؛ تجربه‌های ارزشمندی را برای ما به وجود آورده است که می‌توان از آن تجارب برای پیشگیری مشکلات پیش رو در آموزش عالی افغانستان بهره برد.