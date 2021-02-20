به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی ظهر شنبه در مراسم افتتاح نیروگاه مگاواتی خورشیدی شهید فخری زاده چادرملو که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار داشت: اردکان سومین قطب تولید فولاد کشور است و باید از شرایط مطلوبی برخوردار باشد اما متأسفانه برخی صنایع به تعهدات اجتماعی خود عمل نمی‌کنند و این امر سبب شده اردکان در بسیاری از موارد همچنان در محرومیت باشد.

وی با اشاره به اینکه در اردکان ۱۴۸ مدرسه فعال هستند که ۷۰ مورد از این مدارس نیاز به تخریب و بازسازی دارند، افزود: دانش آموزان هفت مورد از این مدارس نیز اکنون در کانکس یا نمازخانه تحصیل می‌کنند که این امر برای شهری چون اردکان که لقب ثروتمندترین شهر کشور را داراست، زیبنده نیست.

دشتی اردکانی ادامه داد: خوشبختانه در میان ۲۵۰ واحد صنعتی و ۱۸۵ واحد معدنی اردکان، برخی معادن و صنایع نظیر مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو به خوبی به تعهدات خود عمل کرده که نمونه آن درختکاری امروز به یاد ۲۲۰ هزار شهید کشور است.

نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به وجود معادن بزرگ در اردکان تصریح کرد: متأسفانه مردم این شهرستان سهمی در معادن ندارند که از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کنیم حداق، سهم ناچیزی برای مردم این شهرستان از معادن بزرگی همچون چادرملو و D۱۹ در نظر بگیرند.

به گزارش مهر، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در سفر خود به استان یزد با حضور در شهرستان اردکان از نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شهید فخری زاده چادرملو بهره برداری کرد.