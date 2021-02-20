به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر شنبه در دیدار با معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید کشور با اشاره به ثبت آمار شش هزار و ۵۰۰ نفری فرزندان بیکار خانواده‌های شهدا و ایثارگران در استان ایلام، اظهار کرد: پیگیری اشتغال و مسکن جامعه ایثارگری و فرزندان آنان در استان امری ضروری است.

وی تصریح کرد: با توجه به جمعیت ۶۰۰ هزار نفری استان، که در مقایسه با جمعیت ۸۰ میلیونی کل کشور بسیار محدود است، نتیجه می‌گیریم که سهم بیکاران استان ایلام سه برابر بیشتر از کل کشور است.

کریمی تبار با اشاره به اینکه خیلی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان درگیر مشکل بیکاری فرزندانشان در شرایط سخت فعلی هستند، افزود: مردم استان انتظار همراهی دولت برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی و بیکاری جوانانشان را دارند.

وی، در ادامه با اشاره به لزوم پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، تصریح کرد: استان ایلام دارای منابع طبیعی آب و خاک حاصلخیز جهت ایجاد مشاغل کشاورزی و دامپروری است.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: استان ایلام به اندازه دوران هشت سال دفاع مقدس از دستیابی به توسعه و سازندگی رنج می‌برد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، تغییر محسوسی در بهبود وضعیت معیشت و رفع مشکلات عدیده مردم ایجاد نشده است.

وی با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس در این استان، تصریح کرد: استان ایلام به اندازه دوران هشت سال دفاع مقدس از دستیابی به توسعه و سازندگی رنج می‌برد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، تغییر محسوسی در بهبود وضعیت معیشت و رفع مشکلات عدیده مردم ایجاد نشده است.