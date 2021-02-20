به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی سالاری ظهر شنبه در نشست آسیب‌شناسی مراسم و برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر خراسان شمالی، با اشاره به تحقق آرمان صدور انقلاب، اظهار کرد: امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی را انقلاب همه مستضعفان عالم برابر همه مستکبران می‌دانست و این نگاه آرمانی را در مفهوم صدور انقلاب منتقل می‌کردند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه امام راحل از صدور انقلاب خبر می‌دادند، گفت: امام بزرگوار این موضوع را امری مسلم و تکلیفی دینی برمی‌شمردند لذا برای رسیدن انقلاب به تمام جهان باید مبارزه کرد.

وی افزود: درواقع منطق و فلسفه وجودی سپاه قدس نیز همین بُعد از گفتمان انقلاب اسلامی در منظومه فکری امامان انقلاب است.

حجت الاسلام سالاری بیان کرد: درواقع تنظیم روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سه محور عزت، حکمت و مصلحت است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: رهبر فرزانه انقلاب عزت را به معنای ساخت مستحکم درونی فرد یا یک جامعه عنوان کردند که او را در مقابله با دشمن، در مقابله با موانع، دارای اقتدار می‌کند و بر چالش‌ها غلبه می‌بخشد.

وی افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند وقتی که عزت شامل حال یک انسان، یک فرد، یا یک جامعه شود، مثل یک حصار عمل می‌کند، مثل یک بازوی مستحکم عمل می‌کند؛ نفوذ در او و نابود کردن او برای دشمنان دشوار می‌شود.

حجت‌الاسلام سالاری اضافه کرد: بر این اساس ملت ما باید در روابط بین‌المللی خواری نبیند و اهانت نشود و هیچ‌کس حق ندارد اهانت به ملت ایران را در کمترین برخورد با دیگران قبول کند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با بیان اینکه حکمت هم به معنای حکیمانه و سنجیده کار کردن است، تصریح کرد: مواضع و رفتار کارگزاران نظام در صحنه بین‌الملل باید بر اساس تدبیر، خردمندی و عقلانیت باشد و هیچ‌گونه نسنجیدگی را نباید در اظهارات دیپلماتیک و هر آنچه مربوط به سیاست خارجی و ارتباطات جهانی است، راه داد.

وی در انتها گفت: همچنین مصلحت در مناسبات خارجی ایران به‌منزله اصالت دادن به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأمین اهداف و منافع ملی با رعایت موازین اسلامی و اصول مصرّح قانون اساسی است.