استارهاب، حامی افراد علاقه مند به حوزه هوش مصنوعی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در استارهاب هوش مصنوعی، تیم‌ها پس از ارزیابی اولیه در یک ماراتون ١٠ هفته‌ای شرکت می‌کنند و در یک فضای کار در طول این کمپ، هر ایده به یک پروتوتایپ تبدیل می‌شود و در نهایت در یک فضای رقابتی شرایط بازار واقعی شبیه‌سازی شده، و ایده‌ها مورد ارزیابی نهایی قرار خواهند گرفت.

استارهاب چیست؟

کمپ رقابتی برای به چالش کشیدن ایده‌ها است. انتخاب و حمایت از تیم‌های مستعد و استارتاپ‌های متخصص در زمینه کسب‌وکار هوش مصنوعی.

استارهاب هوش مصنوعی

در استارهاب هوش مصنوعی، تیم‌ها پس از ارزیابی اولیه در یک ماراتون ١٠ هفته‌ای شرکت می‌کنند و در یک فضای کار در طول این کمپ، هر ایده به یک پروتوتایپ تبدیل می‌شود و در انتهای کمپ در یک فضای جذاب رقابتی و بازیوار شده که شرایط بازار واقعی را شبیه‌سازی می‌کند، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سپس تیم‌های برتر علاوه بر کسب تجربه و دانش، از جوایز نقدی برخوردار خواهند شد (تیم اول ۲۰ میلیون تومان، تیم دوم ۱۳ میلیون تومان، تیم سوم ۱۰ میلیون تومان) و در صورت انتخاب شدن به عنوان ۵ تیم برتر تا ۴ میلیارد تومان خدمات و سرمایه دریافت کنند.

سرویس‌های متنوعی که توسط شرکت‌ها فعال این حوزه ارائه می‌شود هر روز در حال ارتقا و اضافه شدن است.

سرویس‌هایی که از جمله‌ی آن عبارتند از:

* دستیارهای هوشمند (Smart Assistant )

* چت بات (ChatBot)

* فهم زبان طبیعی (Natural Language Comprehension)

* کشف دانش از متن و اسناد (Knowledge Discovery)

* تبدیل گفتار به متن (Speech to Text)

* تبدیل متن به گفتار (Text to Speech)

* تحلیل‌گر آوا (Tone Analyzer)

* پردازش تصویر (Image Processing)

* مترجم (Translator Machine)

* یادگیری ماشین (Machine Learning)

* پیشبینی سری‌های زمانی (Time Series Forecasting)

* تشخیص تقلب (Fraud Detection)

* جستجوی متن ساختارنیافته (Unstructured Text Searching)

* پیشنهاد دهنده (Recommendation Engine)

در حال حاضر شرکت‌هایی خبره در حوزه‌ی توسعه سرویس‌های هوش مصنوعی فعال هستند. از طرفی مجموعه‌های توانمندی در حوزه‌ی شناخت نیاز بازار و مارکتینگ محصولات دیجیتال فعالیت می‌کنند و هر روزه بر تعداد آنها افزوده می‌شود. در این میان توسعه‌دهندگانی مستعد در کشور هستند که به دلیل عدم وجود شبکه‌های ارتباطی میان دانش و بازار، قصد مهاجرت به کشورهای دیگر جهت کار در این حوزه دارند. حال اگر مجموعه‌هایی در این کشور بتوانند شرایط در اختیار قرار دادن سرویس‌های هوش مصنوعی و همچنین بازاریابی در این حوزه را برای توسعه‌دهندگان فراهم کنند، به طبع شاهد رشد چند برابر این صنعت و فعالیت تیم‌های نخبه در بازار کشور خواهیم بود.

مورد دیگری که به عنوان یک مانع بر سر راه توسعه‌ی هوش مصنوعی در ایران وجود دارد، جدید بودن آن است. علی‌رغم آن که ایران در تحقیقات هوش مصنوعی رتبه ۱۵ در جهان را دارد (منبع) در ورود به صنعت و بازار کار با تأخیر چند ساله به نسبت کشورهای توسعه یافته جهان در حال حرکت است. این مساله بر روی بازاریابی محصولات تولید شده در این حوزه تأثیر منفی گذاشته است.

در حال حاضر شرکت‌هایی خبره در حوزه‌ی توسعه سرویس‌های هوش مصنوعی فعال هستند. از طرفی مجموعه‌های توانمندی در حوزه‌ی شناخت نیاز بازار و مارکتینگ محصولات دیجیتال فعالیت می‌کنند و هر روزه بر تعداد آنها افزوده می‌شود. در این میان توسعه‌دهندگانی مستعد در کشور هستند که به دلیل عدم وجود شبکه‌های ارتباطی میان دانش و بازار، قصد مهاجرت به کشورهای دیگر جهت کار در این حوزه دارند. حال اگر مجموعه‌هایی در این کشور بتوانند شرایط در اختیار قرار دادن سرویس‌های هوش مصنوعی و همچنین بازاریابی در این حوزه را برای توسعه‌دهندگان فراهم کنند، به طبع شاهد رشد چند برابر این صنعت و فعالیت تیم‌های نخبه در بازار کشور خواهیم بود.

خدمات منتورینگ توسط مجموعه‌های خبره AI :

* ۵۰ ساعت آموزش عمومی کسب و کار و ۵۰ ساعت آموزش تخصصی حوزه‌ی هوش مصنوعی

* AI Service هایی در حوزه‌های Text Mining, Speech Recognition, Image Processing , ...

* سرویس‌های زیرساختی از جمله سرور، هاستینگ و دامین

* فضای فیزیکی در صورت درخواست تیم

استارهاب تاکنون توانسته است مجموعه‌هایی از جمله «همراه‌اول»، «پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی» و «پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف» و «حرکت اول» و «اسنپ» را به عنوان اسپانسر جذب کند.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت استارهاب: http://starhub.info/ مراجعه کنید.

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