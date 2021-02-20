۱۰ گود ساختمانی در شمال تهران رفع خطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید موسوی شهردار منطقه یک با بیان مطلب فوق اظهار داشت: برخی از گودها با وجود عمق کم ولی به دلیل قرار گرفتن در کنار مجموعه‌های فرهنگی و تجمعی، پر خطر محسوب می‌شوند که بر اساس ضوابطی که در پی سازی داریم و همچنین مقررات ملی ساختمان و آئین نامه ۲۸۰۰ نسبت به رفع خطر آنها سریع باید اقدام شود بر همین اساس ۱۰ گودی که می‌توانستیم با تمهیدات اولیه پر کنیم در سال ۹۹ نسبت به ایمن سازی و رفع خطر آنها اقدام کردیم.

موسوی با اشاره به گود منسوب به بابک زنجانی تصریح کرد: مالکین فعلی این گود مالکین قبلی نیستند و مجموعه‌های جدیدی مالک این پلاک شدند که با وجود اینکه این گود به خاطر نامی که گرفته بود مورد توجه قرار داشت اما از گودهای پر خطر پایین بود که آن را رفع خطر کردیم.

شهردار منطقه یک در خصوص هزینه پر کردن این گودها خاطر نشان کرد: شهرداری بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ که موضوع رفع خطر است هر هزینه‌ای که برای ایمنی شهر و صیانت از جان و مال شهروندان باید انجام دهد را متقبل می‌شود ولی هزینه آن به عنوان بدهی مالک ثبت و در زمان پایان کار از مالک دریافت می‌شود.

موسوی در خصوص رصد ساختمان‌های پرخطر نیز بیان کرد: عملکرد ما در سال ۹۸ پایش ۳۵۸ ساختمان پرخطر بود که حدود ۸۰ ساختمان از اینها بیرون از منطقه و در لبه‌های مرزی منطقه را ارجاع دادیم و۱۷۱ پرونده یا ملک پرخطر اولویت دو، ۱۰۷ مورد اولویت یک پرخطر بود که ۲۵ مورد از این ساختمان‌ها دارای ریسک بالا بودند که برای همه این ساختمان‌ها دستورالعمل صادر کرده و الزاماتی را به وجود آوردیم و از بروز خطر جلوگیری کردیم.

وی تصریح کرد: از موارد دارای ریسک بالا ۷ مورد اقدامی نکرده و یا تمرد کرده‌اند که یک تعدادی از آنها را تعطیل کرده و مابقی را هم از طریق مراجع قضائی و ضابط مسئول مربوطه پیگیری می‌کنیم و رفع خطر سایر گودهای پر خطر نیز در دستور کار منطقه قرار گرفته است.