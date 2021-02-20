جشن نیکوکاری امسال در ایلام مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر شنبه در نشست مشترک با مدیرکل و مدیران شهرستان‌های آموزش و پرورش و کمیته امداد استان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، به اهداف برگزاری این جشن اشاره کرد و اظهار کرد: ایجاد فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه و زمینه سازی برای کمک به نیازمندان و هم نوعان در آستانه سال نو از اهداف این جشن است.

وی تصریح کرد: با توجه به استفاده اغلب دانش آموزان و خانواده‌های آنها از نرم افزار شاد، این رسانه می‌تواند ظرفیت بسیار خوبی برای ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در بین قشر دانش آموز و والدین آنها در آستانه برگزاری جشن نیکوکاری باشد.

موسی نژاد با عنوان اینکه نقش مدیران مدارس در هدایت دانش آموزان و والدین آنها در راستای کمک به هم نوعان بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار است، تصریح کرد: انتظار ما از مدیران این است که در ۱۳ اسفندماه و روز جشن نیکوکاری از طریق برنامه شاد، یک ساعت را به عنوان زنگ نیکوکاری در نظر گرفته و این مهم را برای دانش آموزان تبیین نمایند.

وی به ضرورت ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در جامعه اشاره کرد و گفت: فرهنگ سازی در این زمینه می‌تواند فقر و محرومیت را در جامعه ریشه کن و یا به حداقل برساند.

اجرای طرح ایران مهربان در استان

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با عنوان اینکه امسال هفته احسان و نیکوکاری در آستانه سال نو، از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اسفندماه با همکاری کمیته امداد، آموزش و پرورش، صدا و سیما و بسیج برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این مدت به هر میزانی که از طریق مدارس، کمک جمع آوری شود این کمک‌ها با همکاری مدیران مدارس در بین دانش آموزان نیازمند همان مدارس توزیع می‌شود.

موسی نژاد مشارکت قشر دانش آموز در کمک به هم نوعان نیازمند را یکی از جلوه‌های خوب و به یادماندنی مردمی شدن خدمات کمیته امداد عنوان کرد و گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، مردمی شدن خدمات کمیته امداد در اولویت برنامه‌های کمیته امداد قرار گرفته است.

وی راه اندازی مراکز نیکوکاری را در راستای مردمی شدن خدمات امداد برشمرد و گفت: با توجه به اینکه تاکنون دستگاه‌های مختلفی اقدام به راه اندازی این مراکز کرده‌اند گفت: آموزش و پرورش با توجه به وجود فرهنگیان نیکوکار، دانش آموزان و والدین آنها، این ظرفیت را دارد که صاحب مرکز نیکوکاری شود و ما از آموزش و پرورش درخواست می‌کنیم زمینه این کار را فراهم کند.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام، در ادامه با اشاره به اینکه طرح ایران مهربان چند ماهی است که با هدف دستگیری از کودکان یتیم و نیازمند توسط کمیته امداد آغاز شده است، تصریح کرد: در استان ایلام هدف این است که برای تعداد حدود ۶ هزار فرزند یتیم و محسنین حامی یابی شود و هر فرزند یتیم و نیازمند ماهیانه حداقل ۷۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، در این زمینه، انتظار داریم فرهنگیان بیشتری در این طرح مشارکت داشته باشند.