کرونا شرایط تحصیلی دانش آموزان ایلامی را سخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهردادی ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشن نیکوکاری که با حضور مدیرکل کمیته امداد استان برگزار شد، اظهار کرد: در یکسال گذشته شرایط سخت اقتصادی و نیز بیماری کرونا که درآمد خانواده‌های نیازمند ایلامی را به حداقل رسانده است، شرایط تحصیل دانش آموزان را که به صورت مجازی برگزار می‌شود را سخت کرده است و بسیاری از خانواده در تأمین مایحتاج تحصیلی و زندگی فرزندانشان با مشکل مواجه هستند.

وی بیان کرد: در این زمینه و در کمک به این خانواده‌ها علاوه بر کمیته امداد، معلمان خیر و نیکوکار نیز در خط مقدم کمک به این خانواده‌ها هستند و در بسیاری از مدارس و دفاتر آموزش و پرورش صندوق‌هایی برای کمک به دانش آموزان نیازمند راه اندازی شده است.

مهردادی تصریح کرد: در زمینه برگزاری جشن نیکوکاری نیز آموزش و پرورش استان و قشر فرهنگی با تمام توان آماده همکاری بوده و در این زمینه فرهنگیانی که پیشقدم بوده و همکاری بیشتری در برگزاری مطلوب این جشن داشته باشند تشویق می‌شوند.

وی، به برنامه آموزش و پرورش برای استفاده از نرم افزار شاد در زمینه ترویج فرهنگ نیکوکاری بین دانش آموزان اشاره کرد و گفت: تلاش ما این است که با همکاری کمیته امداد بتوانیم در آستانه سال نو شرایطی فراهم شود تا بتوانیم لبخند شادی را بر لبان دانش آموزان بنشانیم.