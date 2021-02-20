ناهیان منکر کرمانشاهی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور پرویز توسلی زاده رئیس دادگستری کرمانشاه و سردار علی اکبر جاویدان فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه و جمعی از مسئولان استان کرمانشاه از آمران به معروف شهر کرمانشاه که مانع از زورگیری از یک خانم به همراه فرزند سه ساله‌اش شده بودند، تقدیر به عمل آمد.

برخورد سختی با زورگیران متجاوزان به امنیت مردم خواهیم کرد

پرویز توسلی زاده رئیس دادگستری کرمانشاه در این مراسم اظهار کرد: این افراد براساس غیرت دینی و احساس مسئولیت انسانی خود در مقام امر به معروف و نهی از منکر از یک مظلوم بی دفاع حمایت کردند که جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.

وی افزود: یکی از این افراد حتی در دفاع از مظلوم مورد و ضرب و شتم و از ناحیه پهلو مورد اصابت چاقو قرار گرفته اما لحظه‌ای احساس بی تفاوتی نسبت به جامعه و وظیفه فردی خود نکرده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با هشدار به اراذل و اوباش تصریح کرد: به اراذل و اوباش و متعرضان به حقوق و امنیت مردم هشدار می‌دهیم که در صورت چنین اقداماتی برخورد قانونی و سختی با آنها صورت خواهد گرفت تا درس عبرتی برای سایر هنجارشکنان باشد.

امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه نهادینه شود

علی اکبر جاویدان فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر با توجه به منویات مقام معظم رهبری فریضه‌ای است که باید در راستای احیا آن قدم برداشته شود و این افراد با این کار خود نشان داده‌اند که نباید نسبت به اتفاقات پیرامون خود بی تفاوت باشیم.

وی با اشاره به حمایت از آمران به معروف افزود: قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر تصویب و به مراکز انتظامی و دادگستری‌ها ابلاغ شده و این افراد در حمایت قانون و دستگاه قضائی قرار دارند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: نباید افراد نسبت به وقایع جامعه بی تفاوت باشند و امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که به یک فرهنگ در بین افراد جامعه نهادینه شود شاهد کاهش قانون شکنی ها خواهیم بود.

به وظیفه دینی و انسانی خود عمل کردیم

پرویز عزیزی یکی از آمران به معروف و نهی از منکر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز ۱۵ بهمن و ساعت ۱۸:۳۰ در مغازه مشغول کار بودیم که صدای فریاد یک خانم به گوش ما رسید.

وی افزود: در بن بست وحدت واقع در خیابان شیرین مشاهده کردیم که ۲ موتورسوار قصد زورگیری و سرقت لوازم شخصی خانمی به همراه کودک سه ساله را دارند.

آمر به معروف و ناهی از منکر تصریح کرد: برای نجات این خانم با آنها درگیر و موفق به دستگیری سارقان شده و آنها را به نیروی انتظامی تحویل دادیم اما یکی از دوستان از ناحیه پهلو توسط سارقان زخمی شد.

وی ادامه داد: در حالی که دوست بنده در وضعیت خوبی قرار نداشت و در حال خونریزی بود چهار الی پنج ساعت در بیمارستان آیت الله طالقانی سرگردان بودیم و این بیمارستان با این تعداد مراجعه کننده تنها یک پزشک جراح دارد.

عزیزی گفت: این وظیفه دینی و انسانی ما بوده که به یک بی دفاع کمک کنیم و زیرا نباید نسبت به اتفاقات جامعه خود بی تفاوت باشیم.

دفاع از ارزش‌های جامعه برای همگان ضروری است

سعید بهشتی راد فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه اظهار کرد: کار این دوستان در جهت حفظ ارزش‌های جامعه بوده است و امر به معروف و نهی از منکر یکی از دستورات دین اسلام برای اصلاح جامعه است.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) افزود: پیامبر (ص) می‌فرماید هر کس صدای درخواست کمک و ندای مظلومیت فردی را بشنود و اجابت نکند مسلمان نیست و این عزیزان به خوبی وظیفه دینی خود را انجام داده‌اند و خداوند متعال پاداش این عمل را به آنان خواهد داد.

فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه تصریح کرد: بسیاری از مدافعان حرم برای دفاع از ناموس مسلمانان و غیر از مسلمانان در کشورهای همسایه و برای حفظ امنیت ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند و حرکت این دوستان بار دیگر یاد آنان را زنده کرد.

رسانه‌ها به ترویج فرهنگ بی‌تفاوت نباشیم کمک کنند

مسعود احمدی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرمانشاه اظهار کرد: پیامبر اکرم فرمودند یاری رساندن به مظلوم و امر به معروف و نهی از منکر جهاد در راه خدا است و حرکت دوستان در دفاع از یک خانم به همراه فرزند خردسالش بسیار قابل تحسین است.

وی افزود: یکی از مواردی که دوستان در سخنان خود به آن پرداختند فرهنگ بی تفاوت نباشیم است که در ستاد امر به معروف و نهی از منکر در تلاش هستیم تا از طریق رسانه‌ها این موضوع را در جامعه فرهنگ سازی کنیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: به پاس اقدام ارزشمند این دوستان مجوز گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر به آنها اهدا خواهد شد.

اهدا بازوبند پهلوانی به آمران به معروف و نهی از منکر کرمانشاهی

صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه اظهار کرد: خیلی خرسندیم که در دیار پهلوانان و سینه ستبر ایران اسلامی شاهد چنین اقدام انسان دوستانه‌ای هستیم.

وی افزود: به پاس قدردانی از این حرکت انسان دوستانه به این افراد بازوبند پهلوانی اهدا خواهد شد.

گفتنی است، در پایان این مراسم از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط رئیس کل دادگستری کرمانشاه تقدیر شد.