به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «کشیک سلامت» با حضور سیامک سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت و محمد وجگانی، رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران با محوریت مبحث استانداردهای آزمایشگاهی و تناقضات موجود روی آنتن شبکه سلامت رفت.

در این برنامه سیامک سمیعی مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع وزارت بهداشت گفت: موضوع استانداردهای آزمایشگاهی نزدیک به ۱۵ سال است که در آزمایشگاه مرجع سلامت و وزارت بهداشت و درمان مورد توجه است؛ سابقه استانداردهای ملی ما بیش از ۱۰ سال است.

وی افزود: آزمایشگاه را باید محل تولید داده‌ها و اطلاعات سلامت بدانیم طبیعی است که این اطلاعات باید درست باشند تا بتوانیم تصمیمات درست بگیریم. استانداردها، ساختار و فرایند آزمایش‌ها را تعریف می‌کنند و باید رعایت شوند. در دانشگاه‌های ما معاونت‌هایی به‌عنوان درمان وجود دارند که موظف هستند سراغ بخش پذیرش آزمایشگاه‌ها بروند، در مورد پاسخگویی آنها مطمئن شوند و تعرفه‌هایی که به آن اشاره شد رعایت می‌شوند؛ در مورد بعضی خدمات تخصصی، آزمایشگاه‌ها به خود اختیار می‌دهند که هزینه‌های بیشتری دریافت کنند اما این موضوع درست نیست. ما از طریق نسخه و پرونده‌های الکترونیک مراجعان می‌توانیم متوجه تخلفات بشویم. اما در مورد اشتباهات در پاسخ دهی و همچنین تفاوت جواب یک آزمایش در آزمایشگاه‌های مختلف باید بگویم ما در آزمایشگاه‌ها به هیچ عنوان برای تکنولوژی‌های مختلف تفاوت و درجه‌بندی نداریم؛ یعنی استاندارد آزمایشگاه‌ها یکسان است و به همین دلیل هم تعرفه آنها باید یکسان باشد اما این تفاوت دلایل متفاوتی داردو یکی از آنها به تغییرات بیولوژیک انسان ربط دارد که پزشکان این را متوجه می‌شوند اما این انتظار را نداریم که مثلاً تست هپاتیت در آزمایشگاهی مثبت باشد و در آزمایشگاهی منفی. این می‌تواند خطای انسانی و یا امکاناتی باشد که باید با آن برخورد شود. یکی از راه‌هایی که به واسطه آن می‌توان جلوی ضرر و زیان بیماران چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ بالینی گرفت، ارتباط با پزشک است.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع وزارت بهداشت گفت: یعنی پزشکان اگر این تفاوت‌ها را شاهد هستند پیگیر ماجرا باشند تا این هزینه‌ها به مردم تحمیل نشود. اگر آزمایشگاه‌ها استانداردها را رعایت نکنند به مردم هزینه تحمیل خواهد شد و باعث گمراهی آنها می‌شود. در مورد همکاری برخی از پزشکان و آزمایشگاه‌ها و یا بخش‌هایی از این دست باید بگویم بله متأسفانه در رخی از موارد این وجود دارد. در همه جای دنیا منافع وجود دارد و ممکن است این اتفاق در همه جای دنیا بیفتد اما از رفتار پزشک می‌توان متوجه شد چه تخلفی صورت می‌گیرد. بیمار باید از پزشکش بپرسد چرا این آزمایش را برای من تجویز می‌کنی و یا چرا من باید حتماً به فلان آزمایشگاه بروم. اگر این طوری عمل کنیم جلوی خیلی از تخلفات گرفته می‌شود.

باید به کارشناسان علوم آزمایشگاهی شماره نظام پزشکی بدهیم

سمیعی گفت: وقتی در نظام پزشکی افراد پروانه‌دار را از افراد غیر پروانه‌دار جدا می‌کنید که در یک محل با هم همکاری می‌کنند تفاوت وجود خواهد داشت؛ کارشناسان علوم آزمایشگاهی نظامی ندارند جز یک انجمن صنفی که آن هم بردی ندارد درنتیجه امکان اینکه از منافع شغلی خود و امنیت شغلی برخوردار باشند را ندارند. ما باید به کارشناسان علوم آزمایشگاهی شماره نظام پزشکی بدهیم که نظام پزشکی طبق قانون و مقررات به کارشناسان آزمایشگاه هم شماره نظام بدهد اما جنس شماره نظام آنها با شماره کسی که صاحب آزمایشگاه و غیره است فرق داشته باشد.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع وزارت بهداشت تاکید کرد: چیزی به عنوان مربوط و نامربوط نداریم کسی که در آزمایشگاه علوم پزشکی مشغول به کار است کارشناسی علوم آزمایشگاهی است؛ افراد با رشته‌های غیر مرتبط در آزمایشگاه مشغول به کار هستند، کار فنی نمی‌توانند انجام دهند و این اعمال نقض قانون است و جرم! از همکاران آزمایشگاهی که فداکاری کردند و آزمایشگاه‌های کرونا را راه‌اندازی کردند تشکر ویژه می‌کنم؛ در حال حاضر بیش از ۳۶۰ آزمایشگاه کرونا داریم؛ همه دستگاه‌ها و سیستم‌های ما فرسوده شدند اما این افراد نه. چاره‌ای جز موفقیت نداریم؛ تا به حال توانسته‌ایم در خصوص سخت و زیان بار بودن کار آزمایشگاه و ارتقای بهره‌وری موفق شویم که نقش بسیار مهمی در زندگی و معاش همکاران آزمایشگاه‌های نداشته است؛ امیدوارم نظام پزشکی بعد از اینکه دغدغه‌ها و مباحث مختلفی که با صنف‌های گوناگون دارد برطرف شد بتواند به بحث نظام‌مند شدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی مسلط شود.

هیچ آزمایشگاهی حق تخطی ندارد

محمد وجگانی رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران گفت: آزمایش‌های ما تابع تعرفه و قوانین مربوطه هستند و هیچ آزمایشگاهی حق تخطی و قیمت‌گذاری روی آزمایش‌ها را ندارند بنابراین براساس قیمت مصوب و تعرفه سال عمل می‌کنند؛ عمده آزمایشگاه‌های ما در حال زیان‌دهی هستند و به سختی خود را اداره می‌کنند به ویژه آزمایشگاه‌هایی که با تعداد مریض کم هستند. با نظارت بسیار قوی که روی آزمایشگاه‌ها وجود دارد و کنترلی که روی دریافتی آنها اعمال می‌شود کسی نمی‌تواند سرخود عمل کند اما بالا بودن هزینه آزمایشگاه‌ها مطابق تعرفه‌هاست. بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی تفاوت وجود دارد؛ تعرفه آزمایشگاه‌ها برای همه یکسان است اما اگر خدمت و سرویس اضافه‌ای بدهند با ذکر آن خدمت می‌توانند تعرفه متفاوتی داشته باشند اما به طور کلی توجیهی برای تفاوت قیمت وجود ندارد.

جامعه آزمایشگاهی ما زیر ذره بین‌های متفاوت قرار دارند

وی افزود: کارشناسان آزمایشگاهی ما جزو خدوم‌ترین گروه‌های جامعه ما هستند که بایستی مورد تقدیر و ستایش قرار بگیرند بنابراین می‌خواهم به مردم شریف بگویم به چند نفری که در این بخش از موقعیت و مردم سوء‌استفاده کرده‌اند فکر نکنند؛ جامعه آزمایشگاهی ما علاوه بر سلامت خود زیر ذره بین‌های متفاوت قرار دارند؛ به علاوه کنترل‌های درونی نیز وجود دارد ضمن اینکه وجدان و شرافت کاری که در این زمینه می‌بینیم دارای درجه بالایی است. ایجاد نظام آزمایشگاهی کشور قطع به یقین به نفع افراد جامعه خواهد بود؛ زبان گویا و تریبون خاصی برای جامعه آزمایشگاهی کشور وجود ندارد؛ شاید دغدغه‌های آزمایشگاهی در رده دغدغه‌های چندم و چرخ چهارم نظام پزشکی کشور باشد.

شاغلان علوم آزمایشگاهی که نظام‌مند خواهند شد

رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران تاکید کرد: در عرصه علوم آزمایشگاه بیش از ۱۴ انجمن داریم که فلسفه وجودی هرکدام از آنها روشن است بنابراین هیچکدام را نمی‌توان از دیگری جدا کرد اما وحدت و همگرایی در اهداف و منافع مشترک وجود دارد؛ گاهی تعارض منافعی که بین رشته‌های مختلف وجود دارد باعث شده یک صدایی و وحدت کلمه وجود نداشته باشد. عزیزان علوم آزمایشگاهی به طور قطعی امیدوار باشند که نظام‌مند خواهند شد. من خودم را در قبال کارشناسان علوم آزمایشگاهی بسیار متعهد می‌دانم چرا که بیش از همه هم ردیفان خود در عرصه درمان کشور مظلوم واقع شده‌اند.