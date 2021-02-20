جای خالی مشاوره به نوجوانان و جوانان از طریق فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر شنبه در جلسه کمیته همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش استان که با محوریت «اهمیت فضای مجازی در کلام مقام معظم رهبری» و گرامیداشت هشتم اسفندماه هفته تربیت اسلامی و روز تأسیس نهاد امور تربیتی، اظهار کرد: شیوع بیماری کرونا تجربه خوبی در عرصه تعلیم و تربیت بوده البته حضور دانش آموزان در کلاس درس بسیار تأثیرگذار است.

وی، مشاوره را نیاز جدی نوجوانان و جوانان در آموزش از طریق فضای مجازی عنوان کرد و افزود: یکی از موضوع‌هایی که در دوره شیوع بیماری کرونا تجربه کردیم، نبود مشاوره برای جوانان و نوجوانان در مدارس و حوزه‌های علمیه است.

امام جمعه رشت با بیان اینکه جوانان و نوجوانان دختر و پسر در حوزه‌های علمیه و مدارس نیاز جدی به مشاوره در عرصه فضای مجازی دارند، تصریح کرد: شبکه‌های اجتماعی محلی برای ارائه پاسخ‌های قانع کننده به نوجوانان و جوانان توسط مشاوران امین و دلسوز است.

آیت الله فلاحتی، خواستار تشکیل اتاق اندیشه ورز در راستای تولید محتوا برای دانش آموزان و حتی بعضی از دانشگاهیان شد و بیان کرد: از حوزویان با تجربه و دلسوز به منظور تولید محتوای تربیتی برای دانش آموزان استفاده شود.

وی به فعالیت دشمن در عرصه جنگ نرم ترکیبی و ادراکی اشاره کرد و گفت: اتاق اندیشه ورز، محلی برای جذب مشاوران خوب در راستای تولید محتوای تربیتی مدارس و حتی حوزه‌های علمیه است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه مشاوران باید پاسخگوی قوی به شبهات دانش آموزان باشند، اضافه کرد: جامعه از فعالیت‌های فرهنگی غافل شده در صورتی که دشمن نوجوانان و جوانان را هدف رفته است.

آیت الله فلاحتی به عقب ماندگی‌های فرهنگی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: اتاق اندیشه ورز محلی برای تولید محتوا و مشاوره تربیتی در آموزش و پرورش است.

حوزه‌های علمیه در تولید محتوای تربیتی به آموزش و پرورش کمک کنند

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز در جلسه مذکور گفت: شیوع بیماری کرونا موجب شد تا کلاس‌های درس را در فضای مجازی برای دانش آموزان برگزار کنیم.

محمد رحمتی، فعالیت معلمان برای تعلیم دانش آموزان در شبکه شاد را به صورت شبانه روزی عنوان کرد و افزود: تمام تلاش ما بر این است تا دانش آموزی محروم از تحصیل نشود و بر این اساس انتظار داریم حوزه‌های علمیه در ایجاد بسترهای تولید محتوای تربیتی و پرورشی به آموزش و پرورش کمک کنند.

ضرورت توجه به تولید محتوای تربیتی برای دانش آموزان

حجت الاسلام سید اسماعیل میرهاشمی معاون تهذیب حوزه‌های علمیه گیلان نیز در جلسه مذکور با اشاره به اینکه تولید محتوای تربیتی با روح و روان دانش آموز سروکار دارد، اظهار کرد: می‌طلبد کارگروه تولید محتوای تربیتی و پرورشی با حضور کارشناسان حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش برای دانش آموزان تشکیل شود.

زهرا جهانی معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهران گیلان نیز در جلسه مذکور از ساماندهی مبلغین در راستای تبلیغ در فضای مجازی خبر داد و گفت: فعالیت‌های تربیتی و پرورشی نیازمند تشکیل کارگروهی در این عرصه است.

در جلسه مذکور «احمد هدایت پناه» محقق و پژوهشگر در حوزه نماز، «سعید صحراگرد» حائز رتبه نخست جشنواره کشوری نوغلامان حسینی (ع) از فومن و «جواد طالبی» حائز رتبه برتر در جشنواره کشوری نوغلامان حسینی (ع) از لنگرود با اهدای لوح تجلیل شدند.