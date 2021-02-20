نزدیکی شیوع ویروس کرونای انگلیسی در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرزاد لطفی ظهر شنبه در دویست و شصت و هفتمین نشست ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در پی ورود ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی به ایران و به ویژه گسترش شیوع آن در استان خوزستان که دارای ارتباط گسترده با استان فارس است، شیوع آن در فارس نیز دور از انتظار نیست.

او افزود: پس از گزارش موارد مشکوک به کرونای جهش یافته انگلیسی در یکی از مراکز درمانی شیراز، از موارد مبتلا به این ویروس نمونه برداری و برای تأیید نهایی به انستیتو پاستور ایران ارسال شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه علائم ویروس جهش یافته انگلیسی با ویروس کرونای کنونی تفاوت ندارد، ادامه داد: اما یافته‌ها نشان می‌دهد قدرت سرایت و بیماری زایی آن بسیار بالاتر است و بر همین اساس می‌تواند تعداد بیماران بدحال و میزان مرگ و میر را افزایش دهد.

دکتر لطفی یادآور شد: راه‌های پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا و گونه جهش یافته انگلیسی، مشابه یکدیگر و شامل استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، شست و شوی مکرر دست‌ها، در خانه ماندن، پرهیز از ترددهای غیرضروری و پرهیز از حضور در تجمعات است.

او با اشاره به خصوصیات خطرناک این ویروس و چرخش سریع آن در بین مردم جامعه، تاکید کرد: امروز توجه جدی نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیش از پیش نیاز است و ضرورت دارد یکایک ما به نحو مسوولانه‌ای به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در برابر کرونا، پایبند باشیم.

رئیس علوم پزشکی شیراز هرگونه بی توجهی، سهل انگاری و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی را زمینه ساز موج جدید ویروس کرونا عنوان کرد و افزود: مشارکت و همکاری مردم در جبهه سلامت با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی می‌تواند مجموعه سلامت را در این مبارزه یاری کند.