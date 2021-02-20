به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی شهادت سردار جانباز «علیرضا گلمحمدی» فرمانده گمنام و نام آور قرارگاه عملیاتی جستجوی مفقودین و همرزمش را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ

((حجرات؛ ۱۵ ))

شهادت فرمانده گمنام و نام آور قرارگاه عملیاتی جستجوی مفقودین در جبهه عملیاتی، سردار جانباز شهید علیرضا گلمحمدی و همرزم شهیدش جانباز مدافع حرم بسیجی شهید محمود حاج قاسمی را تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

سردار شهید علیرضا گلمحمدی از دوران سربازی در لشکر پرافتخار ۳۱ عاشورا تا امروز قریب ۲۵ سال یکسره در جستجوی پاره های تن این ملت در ارتفاعات شمال غرب و غرب و بیابانهای تفتیده جنوب به آغوش خطر می رفت. مداومت عملیات در شرایط سخت، مجروحیت های شدید و جانبازی مکرر او را از این کار خطیر و خطرناک باز نداشت.

مدت طولانی خدمت در تفحص شهدا از او مردی حرفه ای، زیرک، شجاع و آهنین ساخته بود ولی این همه باعث نشد که این کار مقدس برای او عادی شده و ذره ای از ارادت و تعهد او به شهدا و خانواده های معظم آنان کاسته شود؛ زیرا شور و شعور در وجود او آمیخته و پخته بود، دفاع مقدس برای او و خانواده صبورش تمام نشده بود و طی سالیان متمادی، خانه بدوشی و زندگی در شهرهای مرزی برای آنان امری عادی بود.

اینجانب بار دیگر شهادت این مردان خستگی ناپذیر، بصیر، صبور و ولایی که در حین عملیات تفحص شهدا به شهادت رسیدند را به محضر امام زمان (عج)، فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، مردم شریف خطه آذربایجان و شاهرود، خانواده و بازماندگان داغدار و صبور ایشان و به همه دوستان و همرزمان این شهیدان در کمیته جستجوی مفقودین تبریک و تسلیت عرض نموده و برای آن شهداء علو مقام و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم.



سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی