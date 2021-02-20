پخش گفتگوی زنده محمدجواد ظریف با مرضیه هاشمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، با نزدیک شدن به ضرب الاجل ایران برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در پنجم اسفند ماه، مجمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی گفتگویی زنده با شبکه پرس تی وی توضیحاتی را در این باره ارائه می دهد.

ظریف در برنامه «رو در رو» با مرضیه هاشمی از انتظارات ایران از کشورهای عضو برجام و سیاست های دولت بایدن در قبال این معاهده بین المللی سخن خواهد گفت و در ادامه به نقش ایران در مذاکرات صبح میان طالبان و آمریکا اشاره خواهد کرد.

همچنین در این برنامه وزیر امور خازجه درباره ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و پیگیری های حقوقی این موضوع در مجامع بین المللی صحبت خواهد کرد. مذاکرات آستانه و آینده سوریه، روابط ایران با کشورهای همسایه و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از دیگر محورهای مورد بحث در این برنامه خواهد بود.

برنامه «رو در رو» شبکه پرس تی وی فردا سوم اسفند ماه ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران روی آنتن می رود.