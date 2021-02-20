گرگان و علی آبادکتول در وضعیت نارنجی کرونا/۳۴۷ بیمار بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان اظهارکرد: شرایط شیوع کرونا در گلستان نسبتا پایدار اما شکننده است.

وی گفت: در حال حاضر شهرستان های مراوه تپه، گالیکش، رامیان و گمیشان در وضعیت آبی، کلاله، گنبد، مینودشت، آق قلا، آزادشهر و کردکوی، بندرترکمن و بندرگز در وضعیت زرد، علی آباد و گرگان در وضعیت نارنجی هستند.

فاضل افزود: در حال حاضر ۳۴۷ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های استان بستری بوده که از این تعداد، ۶۳ بیمار در بخش مراقبت های ویژه و ۲۴ بیمار به دستگاه ونتیلاتور وصل هستند.

طبق گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان کل بهبودیافتگان تا به امروز ۲۰ هزار و ۶۵۶ مورد بوده است.

وی بیان کرد: هفته گذشته شاهد شروع پیک چهارم کرونا در برخی از استان های کشور بودیم لذا از مردم می خواهیم تا با رعایت پروتکل های بهداشتی و شرکت نکردن در دورهمی ها از وقوع موج جدید در استان جلوگیری کنند.