درخواست وجه برای دریافت خدمات تامین اجتماعی قطعا کلاهبرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر بیات افزود: اخیراً برخی شرکت های سودجو با بازنشستگان تماس می گیرند و به آنها می گویند مبالغی باید برای ما واریز کنید تا در قبال آن کارت هوشمند سلامت به شما تحویل دهیم یا تخفیفات استفاده مراکز درمانی برای شما قائل شویم و آنها را تهدید می کنند که اگر درخواست آنها را قبول نکنند حقوق مستمری آنها قطع می شود یا نمی توانید از خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده کنید.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها به هیچ وجه مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نیستند و بازنشستگان فریب سوء استفاده کنندگان را نخورند، گفت: بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز به این تماس ها اعتماد نکنند و با ۱۴۲۰ مرکز ارتباطات سازمان تامین اجتماعی تماس بگیرند و این موضوع را گزارش دهند تا مسئولان به آن رسیدگی کنند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: از اول اسفند دفترچه جدید چاپ نمی شود و دفترچه های قدیمی هنوز معتبر است اگر در این مورد نیز تماس گرفتند آگاه باشید شیادی است. در صورتی که دفترچه بازنشستگان دیگر برگ نداشته باشد با شناسنامه یا کارت ملی می توانند به مراکز درمانی مراجعه کنند و نیاز به هیچ کارت دیگری نیست.

بیات گفت: بیمه‌شدگان و بازنشستگان محترم اخبار سازمان تامین اجتماعی را فقط از پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.tamin.ir، مرکز ارتباطات مردمی این سازمان با شماره تماس ١٤٢٠ و یا نشریات سازمانی، رسانه‌ها و نشریات کثیرالانتشار پیگیری کنند.